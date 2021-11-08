住2樓、22樓都行！ 貳樓餐飲慶14周年送開胃菜、甜點

台灣早午餐連鎖餐廳龍頭貳樓餐飲集團，今年為歡慶14周年，推出「你家住2樓嗎?」活動，邀請跟貳樓一樣同住「2樓」的消費者，即日起至2021/11/30截止，在門市消費點餐前出示居住「2樓」的地址證明，每桌即可享「開胃餐點」（開胃餐點拼盤除外）或「美式甜點」二選一；若是居住在「22樓」，每桌更加碼推出「開胃餐點」（開胃餐點拼盤除外）及「美式甜點」各一份。單筆消費每桌限兌換一份，活動期間內不限兌換次數。

貳樓看準健身風氣盛行，創新研發具有道地台味的「鹽水雞沙拉」，選用台灣招牌夜市小吃鹽水雞，加上美式佐料及甜菜入味，把在地台味與美式吃法碰撞出全新火花，平均每個月賣出上千份，成為開胃菜中最熱銷的品項之一，除此之外還有煎煮香氣中帶著清爽可口的「嫩煎胡麻雞沙拉」、「香烤魚排蜜桃油醋沙拉」與必不可少的「經典凱撒沙拉」，都是清爽健康的開胃菜餐點品項，很適合早午餐享用。

此外，開胃菜最不可少的就是每桌必點秘製辛香蒜仁碎「舊金山蒜香薯條」，是大人小孩都喜歡的高人氣產品；還有上班族都喜愛的「水牛城辣雞翅」，香辣入味雞翅搭配新鮮時蔬棒佐凱撒醬，每一口都有不同享受，超適合下班後與同事、朋友來杯啤酒暢飲歡聚；除此之外聚餐必點的披薩系列：「經典口味那不勒斯番茄海鮮披薩」、「山賊醬燒洋蔥雞肉披薩」，以自製道地薄皮餅皮搭配奶油洋蔥絲，香濃起司口感滿足饕客味蕾，邀請同住2樓的消費者與家人朋友一同來貳樓享受美食。