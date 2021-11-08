快訊

清冠一號未列治療指引？ 陳時中：醫病充分溝通可使用

買BNT後下一步？郭台銘：阻止「瀰漫性弱勢危機」擴大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

住2樓、22樓都行！ 貳樓餐飲慶14周年送開胃菜、甜點

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
每月銷售破千人氣開胃餐點「鹽水雞沙拉」，搶攻健身族群。圖／貳樓餐飲提供。
每月銷售破千人氣開胃餐點「鹽水雞沙拉」，搶攻健身族群。圖／貳樓餐飲提供。

台灣早午餐連鎖餐廳龍頭貳樓餐飲集團，今年為歡慶14周年，推出「你家住2樓嗎?」活動，邀請跟貳樓一樣同住「2樓」的消費者，即日起至2021/11/30截止，在門市消費點餐前出示居住「2樓」的地址證明，每桌即可享「開胃餐點」（開胃餐點拼盤除外）或「美式甜點」二選一；若是居住在「22樓」，每桌更加碼推出「開胃餐點」（開胃餐點拼盤除外）及「美式甜點」各一份。單筆消費每桌限兌換一份，活動期間內不限兌換次數。

貳樓看準健身風氣盛行，創新研發具有道地台味的「鹽水雞沙拉」，選用台灣招牌夜市小吃鹽水雞，加上美式佐料及甜菜入味，把在地台味與美式吃法碰撞出全新火花，平均每個月賣出上千份，成為開胃菜中最熱銷的品項之一，除此之外還有煎煮香氣中帶著清爽可口的「嫩煎胡麻雞沙拉」、「香烤魚排蜜桃油醋沙拉」與必不可少的「經典凱撒沙拉」，都是清爽健康的開胃菜餐點品項，很適合早午餐享用。

此外，開胃菜最不可少的就是每桌必點秘製辛香蒜仁碎「舊金山蒜香薯條」，是大人小孩都喜歡的高人氣產品；還有上班族都喜愛的「水牛城辣雞翅」，香辣入味雞翅搭配新鮮時蔬棒佐凱撒醬，每一口都有不同享受，超適合下班後與同事、朋友來杯啤酒暢飲歡聚；除此之外聚餐必點的披薩系列：「經典口味那不勒斯番茄海鮮披薩」、「山賊醬燒洋蔥雞肉披薩」，以自製道地薄皮餅皮搭配奶油洋蔥絲，香濃起司口感滿足饕客味蕾，邀請同住2樓的消費者與家人朋友一同來貳樓享受美食。

除上述高人氣開胃餐點之外，「你家住2樓嗎?」活動，更推出療癒系美式甜點可以選擇。首先是貳樓獨家研發經典招牌「強的」美式甜點，選用來自德國巧克力蛋糕體搭配貳樓自慢起司醬完美結合，是女性小資族最喜歡的甜點選擇。起司控最愛的「全美起司蛋糕」，採用澳洲Cream cheese和紐西蘭純淨奶油，以最道地的加拿大工法製成，每一口都能感受到oreo與起士完美的結合，兩款自推出後每天售出破百份，成為甜點品項熱銷雙冠王。

開胃餐點高人氣「水牛城辣雞翅」，香辣入味雞翅搭配新鮮時蔬棒佐凱撒醬，每一口都有不同享受。圖／貳樓餐飲提供。
開胃餐點高人氣「水牛城辣雞翅」，香辣入味雞翅搭配新鮮時蔬棒佐凱撒醬，每一口都有不同享受。圖／貳樓餐飲提供。
即日起至2021年11月30日在門市消費點餐前，出示居住「22樓」的地址證明，每桌即可享「開胃餐點」及「美式甜點」各一份。圖／貳樓餐飲提供。
即日起至2021年11月30日在門市消費點餐前，出示居住「22樓」的地址證明，每桌即可享「開胃餐點」及「美式甜點」各一份。圖／貳樓餐飲提供。
即日起至2021年11月30日在門市消費點餐前，出示居住「2樓」的地址證明，每桌即可享「開胃餐點」或「美式甜點」二選一。圖／貳樓餐飲提供。
即日起至2021年11月30日在門市消費點餐前，出示居住「2樓」的地址證明，每桌即可享「開胃餐點」或「美式甜點」二選一。圖／貳樓餐飲提供。
起司控必吃美式甜點全美起司蛋糕，每一口都能感受到oreo與起士完美的結合。圖／貳樓餐飲提供。
起司控必吃美式甜點全美起司蛋糕，每一口都能感受到oreo與起士完美的結合。圖／貳樓餐飲提供。
歡慶貳樓餐飲14周年慶，招待高人氣開胃餐點及美式甜點。圖／貳樓餐飲提供。
歡慶貳樓餐飲14周年慶，招待高人氣開胃餐點及美式甜點。圖／貳樓餐飲提供。
每桌必點秘製辛香蒜仁碎「舊金山蒜香薯條」，是大人小孩都喜歡的高人氣產品。圖／貳樓餐飲提供。
每桌必點秘製辛香蒜仁碎「舊金山蒜香薯條」，是大人小孩都喜歡的高人氣產品。圖／貳樓餐飲提供。
貳樓人氣美式甜點「強的」，使用來自德國巧克力蛋糕體，搭配貳樓自慢起司醬完美結合。圖／貳樓餐飲提供。
貳樓人氣美式甜點「強的」，使用來自德國巧克力蛋糕體，搭配貳樓自慢起司醬完美結合。圖／貳樓餐飲提供。

甜點 凱撒

延伸閱讀

印度男吃披薩沾「黑色液體」 網友驚呆：義大利人會氣死

邪教新組合？「香菜芋頭披薩」開賣，陽光皇后加碼10元瑪格麗特披薩、壽星雞翅山

家住2樓請出列！到「貳樓」用餐 送開胃菜或甜點

雙拼好驚喜？男打開外送餐盒傻眼 滿滿「吃剩的披薩」

相關新聞

疫情趨緩仍停業！ 北市東區40年紅屋牛排12月底結束營業

雖然撐過禁止內用的疫情三級警戒期間，但創立於1981年、位於台北市忠孝東路四段巷內的紅屋牛排忠孝店，仍決定在12月底結束...

北歐丹麥頂級精湛工藝全新篇章 設計師親身體驗回饋

丹麥製造原裝進口、經美國NASA認證的睡眠科技品牌-TEMPUR丹普，在 1991 年創造並推出全球第一款丹普感溫記憶床墊和枕頭，至今擁有長達 30 年的睡眠產品與創新研發資歷。

寬敞流暢的路徑規劃Ｘ輕美式現代宅

「本案為三戶打通的空間配置，透過流暢的動徑規劃，一次滿足三戶家庭所期許的空間訴求，集輕美式、現代簡約、混搭風於一室，為大坪數空間注入豐富面貌。」

楊洋帥氣示範！HOGAN環保系列男女新鞋兼顧時尚度

隨著G20峰會、第26屆聯合國氣候變化大會等活動的展開，「永續」議題持續受到各界關注。而總是被視為浪費、消耗資源罪魁禍首...

住2樓、22樓都行！ 貳樓餐飲慶14周年送開胃菜、甜點

台灣早午餐連鎖餐廳龍頭貳樓餐飲集團，今年為歡慶14周年，推出「你家住2樓嗎?」活動，邀請跟貳樓一樣同住「2樓」的消費者，...

Rain混搭全新黑色款運動珠寶 皮襯衫這樣穿帥炸

每當時尚界掀起某個色彩趨勢，往往我們會聽到「xx is the new black」的說法，不過說了這麼多年，黑色還是黑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。