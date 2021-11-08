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Rain混搭全新黑色款運動珠寶 皮襯衫這樣穿帥炸
每當時尚界掀起某個色彩趨勢，往往我們會聽到「xx is the new black」的說法，不過說了這麼多年，黑色還是黑色，還是最無可取代的時尚本色。以帆船運動為設計靈感的Force 10系列珠寶，是法國的現代珠寶品牌FRED的經典設計，將繩索航海繩纜編織起來，用鉚釘固定在兩頭，象徵勇氣與決心。全新黑色鈦金加上黑色鑽石的款式，讓人徹底感受到 Force 10手鍊在設計中所深藏的強大力量。
55年前誕生的Force 10手鍊，最初混搭精鋼鍊繩搭配黃金鍊扣的大膽創意，如今依舊植根於 Fred Samuel 所灌輸散發出自由及生活樂趣的品牌精神中。極具陽剛氣息的黑色款Force 10手鍊，採用霧面碳黑色鈦金鍊扣，上面半鑲有黑色鑽石，並以類鑽碳（ADLC）鍍膜處理，創造出鍊扣表面深邃濃烈的顏色和微磨砂效果，為原本散發出輕鬆時尚感受的Force 10系列，增添了一絲神秘感和自信。亞洲天王Rain就率先戴上這款新作並於私人IG分享穿搭照，洋溢簡約自性的時尚力量。
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