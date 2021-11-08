快訊

清冠一號未列治療指引？ 陳時中：醫病充分溝通可使用

買BNT後下一步？郭台銘：阻止「瀰漫性弱勢危機」擴大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Rain混搭全新黑色款運動珠寶 皮襯衫這樣穿帥炸

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
亞洲天王Rain配戴FRED Force 10鈦金黑鑽鍊扣系列。圖／摘自IG @rain_oppa、斐登提供
亞洲天王Rain配戴FRED Force 10鈦金黑鑽鍊扣系列。圖／摘自IG @rain_oppa、斐登提供

每當時尚界掀起某個色彩趨勢，往往我們會聽到「xx is the new black」的說法，不過說了這麼多年，黑色還是黑色，還是最無可取代的時尚本色。以帆船運動為設計靈感的Force 10系列珠寶，是法國的現代珠寶品牌FRED的經典設計，將繩索航海繩纜編織起來，用鉚釘固定在兩頭，象徵勇氣與決心。全新黑色鈦金加上黑色鑽石的款式，讓人徹底感受到 Force 10手鍊在設計中所深藏的強大力量。

55年前誕生的Force 10手鍊，最初混搭精鋼鍊繩搭配黃金鍊扣的大膽創意，如今依舊植根於 Fred Samuel 所灌輸散發出自由及生活樂趣的品牌精神中。極具陽剛氣息的黑色款Force 10手鍊，採用霧面碳黑色鈦金鍊扣，上面半鑲有黑色鑽石，並以類鑽碳（ADLC）鍍膜處理，創造出鍊扣表面深邃濃烈的顏色和微磨砂效果，為原本散發出輕鬆時尚感受的Force 10系列，增添了一絲神秘感和自信。亞洲天王Rain就率先戴上這款新作並於私人IG分享穿搭照，洋溢簡約自性的時尚力量。

Fore 10鈦金黑鑽鍊扣配雙環手鍊，80,900元。圖／斐登提供
Fore 10鈦金黑鑽鍊扣配雙環手鍊，80,900元。圖／斐登提供
Fore 10鈦金黑鑽鍊扣配不鏽鋼手鍊，77,200元。圖／斐登提供
Fore 10鈦金黑鑽鍊扣配不鏽鋼手鍊，77,200元。圖／斐登提供
亞洲天王Rain配戴FRED Force 10鈦金黑鑽鍊扣系列。圖／摘自IG @rain_oppa
亞洲天王Rain配戴FRED Force 10鈦金黑鑽鍊扣系列。圖／摘自IG @rain_oppa
Force 10 鈦金黑鑽鍊扣系列形象照。圖／斐登提供
Force 10 鈦金黑鑽鍊扣系列形象照。圖／斐登提供
Force 10鈦金黑鑽鍊扣系列形象照。圖／斐登提供
Force 10鈦金黑鑽鍊扣系列形象照。圖／斐登提供
Fore 10鈦金黑鑽鍊扣配雙環黑色手鍊，79,000元。圖／斐登提供
Fore 10鈦金黑鑽鍊扣配雙環黑色手鍊，79,000元。圖／斐登提供
Force 10漸層黑鑽鍊扣配銀色手鍊，24萬600元。圖／斐登提供
Force 10漸層黑鑽鍊扣配銀色手鍊，24萬600元。圖／斐登提供

鑽石

延伸閱讀

香奈兒N°5頂級珠寶系列 捕捉風靡全球一世紀的香氣

關於N°5的信仰、創新和藝術那5件小事

他揉合了香奈兒女士的愛與夢…連香水都化為珠寶：香奈兒珠寶創意工作室總監Patrice Leguéreau 專訪

柯佳嬿、王淨用CHUAMET珠寶標誌 從女孩到女人成長紀錄

相關新聞

疫情趨緩仍停業！ 北市東區40年紅屋牛排12月底結束營業

雖然撐過禁止內用的疫情三級警戒期間，但創立於1981年、位於台北市忠孝東路四段巷內的紅屋牛排忠孝店，仍決定在12月底結束...

北歐丹麥頂級精湛工藝全新篇章 設計師親身體驗回饋

丹麥製造原裝進口、經美國NASA認證的睡眠科技品牌-TEMPUR丹普，在 1991 年創造並推出全球第一款丹普感溫記憶床墊和枕頭，至今擁有長達 30 年的睡眠產品與創新研發資歷。

寬敞流暢的路徑規劃Ｘ輕美式現代宅

「本案為三戶打通的空間配置，透過流暢的動徑規劃，一次滿足三戶家庭所期許的空間訴求，集輕美式、現代簡約、混搭風於一室，為大坪數空間注入豐富面貌。」

楊洋帥氣示範！HOGAN環保系列男女新鞋兼顧時尚度

隨著G20峰會、第26屆聯合國氣候變化大會等活動的展開，「永續」議題持續受到各界關注。而總是被視為浪費、消耗資源罪魁禍首...

住2樓、22樓都行！ 貳樓餐飲慶14周年送開胃菜、甜點

台灣早午餐連鎖餐廳龍頭貳樓餐飲集團，今年為歡慶14周年，推出「你家住2樓嗎?」活動，邀請跟貳樓一樣同住「2樓」的消費者，...

Rain混搭全新黑色款運動珠寶 皮襯衫這樣穿帥炸

每當時尚界掀起某個色彩趨勢，往往我們會聽到「xx is the new black」的說法，不過說了這麼多年，黑色還是黑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。