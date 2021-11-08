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搶攻後疫情商機 統一烘焙、泡麵、零食齊推新品

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
擴大市場市佔率，統一旗下昂舒巴梨、科學麵都推出新作法、新口味搶市。記者林海／攝影
擴大市場市佔率，統一旗下昂舒巴梨、科學麵都推出新作法、新口味搶市。記者林海／攝影

台灣泡麵市場規模約在110億元，屬於穩定市場，每年成長幅度約在2%，左右，而隨著冬季氣溫下降，統一也強推應景的大補帖，希望都能為業績增加更多的動能。

受到疫情衝擊，民眾出外用餐頻率大減，統一表示，疫情嚴峻時民眾的確有囤積泡麵，雖然銷售表現的確突出，但在外部環境出現大變化時，反而需要穩定的市場，因此仍要步步為營，至於整體業績是否會成長，還要看整個年度外部環境、淡旺季等因素和疫情問題，對速食麵整體影響的效果，正在關注當中。

此外，統一旗下年銷售破億包的科學麵也在睽違20年後，今年9月推出香辣口味，上市一周就拿下7-ELEVEN的銷量寶座。統一表示，目前統一科學麵在零食市場約佔3成左右，也積極拓展市佔率，香辣口味的科學麵剛開始推出時，僅限定在北部的700多家門市開賣，近期也插旗南台灣，若是市場反應良好，將會在全台開始鋪貨。

而台灣烘焙市場正快速成長，統一也說，進入第4季烘焙旺季，集團旗下精品品牌-昂舒巴梨推出新的產品，12月將與義大利90年歷史的老舖合作，引進原裝進口的節慶麵包，希望搶攻商機，目前以「烘焙訂製」的預購模式，每月都會推出限量新品，已培養出一群粉絲。

疫情 烘焙 泡麵

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