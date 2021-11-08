林映唯戴Pandora追音樂夢 閃耀星光也入歌

每個人都有夢想，而在夢想成真的過程中每個人都少會經歷各種的高低起伏。Pandora本季全新Pandora Moments星空系列及Timeless系列，正是為每個每個在夢想的路上的人，紀錄刻骨銘心的點點滴滴。本次更特別邀請發行個人首支單曲的林映唯，以氣質空靈優雅演繹全新的首飾，述說再度拾起的音樂夢想的過程。

經歷各種忙碌的戲劇表演，林映唯表示，希望透過文字、透過音樂記錄下自己經在經歷低潮時的心情和難忘的時光。「我想透過我的歌，告訴所有正在夢想路上經歷黑暗期的人，不要急著擺脫情緒，而是要去感受這個過程所帶給你的東西。」對林映唯來說，閃耀的星星則是她失眠時最好的夥伴，「我睡不著的時候會想像眼前有一片天空，每一顆星星就像是城市中很多人睡不著的眼睛，一眨一眨的放在空中，這個畫面就成了我第一段主歌。」