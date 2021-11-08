瘋狂雙11 台灣消保會提醒注意下單3狀況免吃虧

大陸電商「雙11」盛事即將到來，台灣消保協會今早提醒在淘寶或天貓等境外網站購物的消費者需注意3狀況，保護自身權益。

台灣消保會表示，在境外網站購物遇有消費糾紛時，台灣法令恐力有未逮，因此消費者最後事先評估風險，下單前也特別注意3項狀況，以免買得不開心。

狀況1：包裹通常1個月後才飄洋過海，當宅配塞車時，包裹就是延遲運送，消費者要真的能接受再下手。

狀況2：很多廠商用使用看似優惠的打折宣傳手法或優惠組合的方式促銷，但瘋搶的商品，與原價差不多價格。民眾下單前，最好先看看商品原價，別被廠商套路了。

狀況3：好好檢視購物車中，否不小心放入「即期品、過季品、福利品」3品，因為瘋狂促銷的日子，是廠商清理庫存最好的時間。

台灣消保協會表示，萬一民眾遇到消費糾紛，可撥打申訴專線：07-9700726。