ONLY WATCH 2021慈善拍賣募9億善款 百達翡麗近3億成交

第9屆ONLY WATCH鐘表慈善拍賣上週末於日內瓦圓滿落槌。經過3個半小時、來自25個國家的鐘表愛好者的熱烈參與下，本屆由54個品牌捐贈的53枚獨一無二的時計，共為摩洛哥肌肉萎縮症防治協會（Association Monégasque contre les Myopathies，簡稱AMM）募得逾9億元台幣（3,000萬瑞法，合約2850萬歐元或3210萬美元）的善款。其中百達翡麗（Patek Philippe）的編號27001M-001桌鐘榮膺本屆最高成交拍品，以近3億元台幣高價成交（950萬瑞法）。本屆共有5件拍品以逾百萬瑞法高價落槌。

每兩年一屆，由摩洛哥肌肉萎縮症防治協會、摩納哥遊艇展（Monaco Yacht Show）及佳士得拍賣行（Christie‘s）聯合主辦的ONLY WATCH鐘表慈善拍賣，今年第九度舉槌，由各大知名鐘表品牌捐贈一款獨一無二的表款拍賣，至今已為AMM募得超過百萬瑞法的研究基金，而這個罕見疾病治療預計將於2022年進入臨床實驗的階段。因應愈來愈踴躍參與現場拍賣的人數，今年是首度於日內瓦的Palexpo展館舉辦、現場共有超過850人共襄盛舉。

百達翡麗的型號27001M-001桌鐘，是以百達翡麗博物館內典藏的骨董桌鐘為藍本，備有萬年曆、星期顯示、6點鐘位置月相顯示、最外圈週數顯示、以及中央31日動力儲存顯示功能，精準度調整在每日1/+1秒內。外盒由純銀打造，鑲嵌美國胡桃木，並裝飾立體的鎏金銀藤蔓植物與動物圖騰。最終以超預拍前估價（40萬瑞法）兩倍多的高價拍出，維持著每屆領銜的強大「表王」氣勢。

第二高價拍品為最終以450萬瑞法成交的F.P.JOURNE FFC Blue腕表，獨特的藍色手指時間顯示方式，是這位獨立製表師受到奧斯卡金像獎導演柯波拉（Francis Ford Coppola）啟發、耗時7年研發出的創意，在拍前就引發熱烈討論。第三高價拍品為Audemars Piguet近年來在市場一表難求的皇家橡樹超薄Royal Oak “Jumbo” Extra- Thin，拍賣的特別版維持5402 A 系列的表盤，但金屬表鍊首度採用鈦金屬與獨門Bulk Metallic Glass合金（一種以鈸金為基礎的合金）打造，最終為慈善拍賣募得310萬瑞法。