快訊

中醫自爆開立「清冠一號」竟申報健保 健保署要查

誰要刺殺伊拉克總理？自爆無人機與中東的「刺客政治」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情趨緩仍停業！ 北市東區40年紅屋牛排12月底結束營業

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
紅屋牛排創立於1981年，是台北知名老字號牛排館之一。圖／摘自紅屋牛排館忠孝店臉書粉絲團。
紅屋牛排創立於1981年，是台北知名老字號牛排館之一。圖／摘自紅屋牛排館忠孝店臉書粉絲團。

雖然撐過禁止內用的疫情三級警戒期間，但創立於1981年、位於台北市忠孝東路四段巷內的紅屋牛排忠孝店，仍決定在12月底結束營業，僅剩下民生店與南京店兩家分店，繼續服務喜愛他們的顧客。

「停業原因主要是店面租約到期，以及好幾位資深員工打算趁這個機會退休，所以決定營業到12月底，我們也覺得很不捨。」紅屋牛排忠孝店黃領班表示：「昨天這個消息一出來，甚至幾位客人當場就掉眼淚了。」

紅屋牛排是台北老字號牛排館之一，裝潢富麗典雅，除了牛排等主菜真材實料，洋蔥湯也獲得饕客好評，網路上風評不錯，在Goole獲得4.4分的高評價。

有網友表示：「牛排風味佳加海鹽就很棒，可續麵包，氣氛佳，隨時注意客人需求加水服務周到。」也有網友一個月前才去用餐：「生菜新鮮脆口、牛排嫩度一流、手做布丁就是與眾不同。老字號、老員工服務態度就是親切。」

在疫情三級警戒期間，紅屋牛排忠孝店也推出外帶餐盒因應，順利度過難關。不料如今疫情趨緩，餐飲業恢復內用，卻意外傳出將停業消息，令喜歡老味道的老客人格外不捨。

目前紅屋牛排忠孝店推出使用振興5倍券，就免收10%服務費優惠，數位券、實體券都同樣適用，黃領班說：「振興5倍券優惠一直持續到12月底截止。」此外，部分員工未來也將轉至民生店與南京店兩家分店，繼續為顧客服務。黃領班同時對老顧客溫情喊話：「未來在民生店與南京店，大家還是有見面的機會，我們會繼續為顧客提供最好的服務。」

紅屋牛排忠孝店位於台北市忠孝東路四段巷子裡。圖／摘自Google Map。
紅屋牛排忠孝店位於台北市忠孝東路四段巷子裡。圖／摘自Google Map。
疫情三級警戒期間紅屋牛排推出外帶餐盒因應。圖／摘自Google。
疫情三級警戒期間紅屋牛排推出外帶餐盒因應。圖／摘自Google。

疫情 三級警戒

延伸閱讀

卡位101跨年煙火 信義區WILDWOOD螢光趴早鳥享85折

影／洗碗機的另類用法 男稱能做出「完美牛排」

平價牛排跌落神壇？「從爆滿到只剩5桌」老饕點原因嘆不意外

甘心！為和家人共享一頓牛排餐 這群雲林孩子力拚獎狀

相關新聞

疫情趨緩仍停業！ 北市東區40年紅屋牛排12月底結束營業

雖然撐過禁止內用的疫情三級警戒期間，但創立於1981年、位於台北市忠孝東路四段巷內的紅屋牛排忠孝店，仍決定在12月底結束...

北歐丹麥頂級精湛工藝全新篇章 設計師親身體驗回饋

丹麥製造原裝進口、經美國NASA認證的睡眠科技品牌-TEMPUR丹普，在 1991 年創造並推出全球第一款丹普感溫記憶床墊和枕頭，至今擁有長達 30 年的睡眠產品與創新研發資歷。

寬敞流暢的路徑規劃Ｘ輕美式現代宅

「本案為三戶打通的空間配置，透過流暢的動徑規劃，一次滿足三戶家庭所期許的空間訴求，集輕美式、現代簡約、混搭風於一室，為大坪數空間注入豐富面貌。」

林映唯戴Pandora追音樂夢 閃耀星光也入歌

每個人都有夢想，而在夢想成真的過程中每個人都少會經歷各種的高低起伏。Pandora本季全新Pandora Moments...

瘋狂雙11 台灣消保會提醒注意下單3狀況免吃虧

大陸電商「雙11」盛事即將到來，台灣消保協會今早提醒在淘寶或天貓等境外網站購物的消費者需注意3狀況，保護自身權益。

ONLY WATCH 2021慈善拍賣募9億善款 百達翡麗近3億成交

第9屆ONLY WATCH鐘表慈善拍賣上週末於日內瓦圓滿落槌。經過3個半小時、來自25個國家的鐘表愛好者的熱烈參與下，本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。