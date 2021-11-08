疫情趨緩仍停業！ 北市東區40年紅屋牛排12月底結束營業

雖然撐過禁止內用的疫情三級警戒期間，但創立於1981年、位於台北市忠孝東路四段巷內的紅屋牛排忠孝店，仍決定在12月底結束營業，僅剩下民生店與南京店兩家分店，繼續服務喜愛他們的顧客。

「停業原因主要是店面租約到期，以及好幾位資深員工打算趁這個機會退休，所以決定營業到12月底，我們也覺得很不捨。」紅屋牛排忠孝店黃領班表示：「昨天這個消息一出來，甚至幾位客人當場就掉眼淚了。」

紅屋牛排是台北老字號牛排館之一，裝潢富麗典雅，除了牛排等主菜真材實料，洋蔥湯也獲得饕客好評，網路上風評不錯，在Goole獲得4.4分的高評價。

有網友表示：「牛排風味佳加海鹽就很棒，可續麵包，氣氛佳，隨時注意客人需求加水服務周到。」也有網友一個月前才去用餐：「生菜新鮮脆口、牛排嫩度一流、手做布丁就是與眾不同。老字號、老員工服務態度就是親切。」

在疫情三級警戒期間，紅屋牛排忠孝店也推出外帶餐盒因應，順利度過難關。不料如今疫情趨緩，餐飲業恢復內用，卻意外傳出將停業消息，令喜歡老味道的老客人格外不捨。