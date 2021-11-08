不用湊低消！達美樂「外送費全面0元」 滋心餅皮半價

因應後疫情時代的消費型態改變，連鎖比薩「達美樂」表示，自即日起「外送費全面降為0元」，而且不設置外送低消，提供給民眾更便利的消費體驗。除此之外，「滋心系列餅皮」現也推出半價優惠，最多現省50元。

達美樂同時提供外帶、外送服務，針對外送服務，原本的收費標準為「未滿399元，需收取外送費70元」，但是隨著新政策上路，自即日起不限金額，外送費均為0元，而且不設置低消，就算199元的個人獨享餐，或是單購副餐點心，同樣都可以享受免費的外送服務，全台156間門市皆適用。

達美樂表示，因為疫情改變了生活模式，消費者線上平台下單並要求外送的需求被大幅提高。從今年5月至今，整體網購及外送訂單成長將近3成，單人及小單價的需求量也較以往提高20%，且大多數消費者已習慣這樣的行為模式，因此達美樂即時調整策略以符合市場變化及消費者需求。

除了取消外送費用外，達美樂也針對「巧達滋心餅皮」、「帕瑪滋心餅皮」推出半價優惠，大比薩原需另加價100元，特價50元。