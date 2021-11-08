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新購EMU900型「最美區間車」今傳漏水 台鐵證實：檢修中

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台鐵新購EMU900型「史上最美區間車」今傳漏水 台鐵證實：檢修中

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
EMU900型空調通勤電聯車被喻為「史上最美區間車」，今年4月正式投入營運。圖／台鐵局提供
EMU900型空調通勤電聯車被喻為「史上最美區間車」，今年4月正式投入營運。圖／台鐵局提供

今天台鐵上午7時27分北湖開往七堵1142車次EMU900型區間車，因遇下雨，車廂內大量漏水，乘客一片錯愕；台鐵證實此事，並表示目前列車已進台北機務段樹林調車場進行檢修中。

台鐵機務處長陳詩本表示，從乘客拍下的照片與影片判斷，遇到漏水的是1142車次的第六車，當時外面雨很大，但車內也在漏水；這是EMU904編組的列車，上路僅三、四個月，由於判斷漏水是在冷氣口處，因此現在列車已經在台北機務段，請廠商前來檢查。

陳師本表示，車子留下來後，要把整個冷氣吊起來，看是哪裡堵塞有問題，找出漏水之處並改善，還是必須吊起來看才知道，台鐵不會隱瞞。

台鐵EMU900型電聯車，是台鐵2018年5月向韓國現代樂鐵採購的交流電用通勤型電聯車，為台鐵史上第六款通勤電聯車，預定引進52列共520輛，編組上首度採用10輛固定編成。

EMU900型空調通勤電聯車被喻為「史上最美區間車」，今年4月正式投入營運，車內亮點包含無障礙車廂還有自行車友善措施；車廂內的採光明亮、柔和，座椅首次使用類似馬卡龍配色的粉色系；當時讓乘客大讚「這是搭過最好、最舒服火車」。

台鐵 漏水

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