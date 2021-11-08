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韓星齊聚LACMA晚宴 李敏鎬這腿長太犯規！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
李敏鎬身穿韓國本土設計師金瑞龍的同名品牌Kimseoryong絨布西裝現身LACMA年度Art+Film Gala。圖／摘自IG
李敏鎬身穿韓國本土設計師金瑞龍的同名品牌Kimseoryong絨布西裝現身LACMA年度Art+Film Gala。圖／摘自IG

韓國影視作品近年在好萊塢大放異彩，在今年洛杉磯郡立美術館 (LACMA) 年度Art+Film Gala中，也有許多韓星到場參與，包括李敏鎬、鄭雨盛、《魷魚遊戲》劇組的鄭浩妍、李政宰、朴海秀等人都受邀，讓現場也能明顯感受到自今年奧斯卡頒獎典禮就熱燒至今的韓流。

其中李敏鎬身穿韓國本土設計師金瑞龍的同名品牌Kimseoryong絨布西裝現身，搭配白色襯衫和蝴蝶領結，大秀長腿歐巴的超強帥氣魅力，也趁勢在國際場合力挺自家設計師。這其實也不是他第一次穿Kimseoryong的作品，之前在《The King：永遠的君主》中，他就曾展示過這個品牌的鑽石排釦西裝外套，也成為當時他在那部戲中讓人印象深刻的標誌性look。

而李政宰則是穿了黑白西裝出席，鄭浩妍一甩平常酷帥的形象，選擇肩膀上有蝴蝶結的黑色禮服優雅現身，她的出現也讓《尚氣》女星奧卡菲娜瞬間變小粉絲，在IG曬出合照，兩人爽朗又呆萌的笑容是不是超可愛？

今年有許多韓星都參加了LACMA年度Art+Film Gala。圖／摘自IG
今年有許多韓星都參加了LACMA年度Art+Film Gala。圖／摘自IG
李敏鎬身穿韓國本土設計師金瑞龍的同名品牌Kimseoryong絨布西裝現身LACMA年度Art+Film Gala。圖／摘自IG
李敏鎬身穿韓國本土設計師金瑞龍的同名品牌Kimseoryong絨布西裝現身LACMA年度Art+Film Gala。圖／摘自IG
《魷魚遊戲》鄭浩妍（左）一甩平常酷帥的形象，選擇肩膀上有蝴蝶結的黑色禮服優雅現身，她的出現也讓《尚氣》女星奧卡菲娜瞬間變小粉絲，在IG曬出合照，兩人爽朗又呆萌的笑容是不是超可愛？圖／摘自IG
《魷魚遊戲》鄭浩妍（左）一甩平常酷帥的形象，選擇肩膀上有蝴蝶結的黑色禮服優雅現身，她的出現也讓《尚氣》女星奧卡菲娜瞬間變小粉絲，在IG曬出合照，兩人爽朗又呆萌的笑容是不是超可愛？圖／摘自IG
李政宰出席LACMA年度Art+Film Gala。圖／摘自微博
李政宰出席LACMA年度Art+Film Gala。圖／摘自微博
李敏鎬身穿韓國本土設計師金瑞龍的同名品牌Kimseoryong絨布西裝現身LACMA年度Art+Film Gala。圖／摘自IG
李敏鎬身穿韓國本土設計師金瑞龍的同名品牌Kimseoryong絨布西裝現身LACMA年度Art+Film Gala。圖／摘自IG

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