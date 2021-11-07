新款iPad mini上市超熱賣 全系列該選哪一款教你怎麼挑

自發表後就讓果粉們心癢癢的第6代iPad mini正式開賣，第9代iPad也即將於11月11日登台，台灣官網從上周推出預購就熱賣爆單，瞬間已經排到12月初才能收到貨。不過，部分想要入手的消費者可能還在猶豫到底要買哪款新機？或是跟iPad Air或是iPad Pro相比該買哪個機種好？現在一次分析告訴你。

這次最受消費者矚目的非新款iPad mini莫屬，與前一代相比大升級，搭載最新A15仿生晶片，採用6核心CPU、5核心繪圖處理以及16核心神經網路引擎，讓剪輯影片、玩手遊都游刃有餘。外型設計上也換上了與iPhone一樣的平整邊框設計，支援第2代Apple Pencil磁力吸附於一側，並在與前一代幾乎同樣的尺寸中，塞入了更大的8.3吋Liquid Retina全螢幕設計顯示器，這也讓Touch ID移到了頂端與電源鍵整合在一起，這對部分受夠了戴著口罩難以使用Face ID的人來說可是個好消息。另外，這次iPad mini也推出太空灰、粉色、紫色、星光色4款繽紛色彩，實際看紫色超級美，想要來點不一樣色彩搭配的人推薦必入手。連線能力上則是升級支援5G，且採用USB-C接頭，不僅資料傳輸速度大幅躍進，更保持外接裝置的彈性。

而與前一代同樣具備10.2吋大螢幕的第9代iPad，則是搭載A13仿生晶片、前鏡頭大大升級至1,200萬畫素並且具備「人物居中」的視訊功能，可使用iPadOS 15各項實用新功能更是讓第9代iPad成為最適合學生視訊學習、小資首購族的最佳選擇，搭配第1代Apple Pencil更是上課筆記的好幫手。

看完2款新品的特色之後，你可能還是會疑惑到底該買哪一款iPad才最適合？其實最簡單的挑選方法除了預算，另外就是依照想要的功能、尺寸來挑選。iPad Pro如其名就是設計給最Pro的頂級重度使用者，最新款搭載M1晶片、mini-LED顯示器的機種，比市面上許多筆電還更強大；iPad Air則是適合喜歡iPad Pro的設計與配件支援度，但其實用不到那麼強大運算功能、又想要來點不同顏色選擇的使用者。