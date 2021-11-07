還沒入手真無線藍牙耳機？這5款新品美型又能主動降噪

現在如果還沒有擁有一副真無線耳機，簡直是稀有動物！各品牌近來皆不斷推出新品，除了音質不斷提升，更打造不同使用場域、不同外型風格的多樣化選擇。

Jabra最新發表Jabra Elite 7 Pro及Jabra Elite 7 Active，針對日常工作生活長時間配戴，以及激烈運動配戴也安心的情境打造最適合的產品。其中，Elite 7 Pro使用Jabra MultiSensor Voice技術，結合4組麥克風、雙邊耳機中先進的語音拾取感知器以及Jabra獨有的演算法進行噪音偵測和消除，更搭載可調節段數的主動降噪功能，還可連結Jabra Sound+ App，透過MySound功能創建音效、HearThrough功能調節外部噪音、MyControls功能設定快捷鍵，打造個人化專屬耳機。而Jabra Elite 7 Active則是主打運動使用，採用全新Jabra ShakeGrip技術，藉由特殊塗層外加液態矽橡膠和無翼設計，打造能夠緊密貼合的耳機，搭配IP57防塵防水等級，滿足各種使用場景。

Anker Innovations旗下音訊品牌Soundcore聲闊近期也在台推出全新旗艦款Liberty 3 Pro主動降噪真無線藍牙耳機，搭載全新升級的HearID 3.0 ANC降噪功能，能自動偵測外部環境噪音，同時分析耳朵內壓力智慧調節降噪模式，有效減輕因切換降噪模式所讓耳朵產生的負壓感，帶來更舒適的配戴體驗，還可依照需求自行調整完全通透、人聲2種模式，滿足日常接收聲音及溝通的需求。Liberty 3 Pro獨家ACAA 2.0同軸圈鐵聲學設計，以及榮獲Hi-Res Wireless金標認證的LDAC音訊傳輸技術，更讓用戶可以享受高品質的音樂體驗。而Fusion Comfort雲感配戴技術，則是透過材質與耳翼設計，打造親膚舒適感。