還沒入手真無線藍牙耳機？這5款新品美型又能主動降噪
現在如果還沒有擁有一副真無線耳機，簡直是稀有動物！各品牌近來皆不斷推出新品，除了音質不斷提升，更打造不同使用場域、不同外型風格的多樣化選擇。
Jabra最新發表Jabra Elite 7 Pro及Jabra Elite 7 Active，針對日常工作生活長時間配戴，以及激烈運動配戴也安心的情境打造最適合的產品。其中，Elite 7 Pro使用Jabra MultiSensor Voice技術，結合4組麥克風、雙邊耳機中先進的語音拾取感知器以及Jabra獨有的演算法進行噪音偵測和消除，更搭載可調節段數的主動降噪功能，還可連結Jabra Sound+ App，透過MySound功能創建音效、HearThrough功能調節外部噪音、MyControls功能設定快捷鍵，打造個人化專屬耳機。而Jabra Elite 7 Active則是主打運動使用，採用全新Jabra ShakeGrip技術，藉由特殊塗層外加液態矽橡膠和無翼設計，打造能夠緊密貼合的耳機，搭配IP57防塵防水等級，滿足各種使用場景。
Anker Innovations旗下音訊品牌Soundcore聲闊近期也在台推出全新旗艦款Liberty 3 Pro主動降噪真無線藍牙耳機，搭載全新升級的HearID 3.0 ANC降噪功能，能自動偵測外部環境噪音，同時分析耳朵內壓力智慧調節降噪模式，有效減輕因切換降噪模式所讓耳朵產生的負壓感，帶來更舒適的配戴體驗，還可依照需求自行調整完全通透、人聲2種模式，滿足日常接收聲音及溝通的需求。Liberty 3 Pro獨家ACAA 2.0同軸圈鐵聲學設計，以及榮獲Hi-Res Wireless金標認證的LDAC音訊傳輸技術，更讓用戶可以享受高品質的音樂體驗。而Fusion Comfort雲感配戴技術，則是透過材質與耳翼設計，打造親膚舒適感。
而搭載紫外線殺菌功能的LG TONE Free系列最近也推出音質更提升、殺菌時間更縮短的TONE Free FP8及FP9真無線藍牙耳機，與英國頂尖音響品牌MERIDIAN合作調音，新增3D環繞音場與5種EQ模式設定，還能開啟TONE Free LAB的遊戲模式讓玩Game也聲歷其境。輕聲通話模式可在無法打聲說話的空間將右耳機取下做為專用麥克風使用；UVnano充電盒的殺菌時間更縮短一半，充電狀態下僅需5分鐘即可消滅耳塞中99.9%的細菌。其中FP9更新增Plug & Wireless功能，只要把外來音訊透過隨機附贈的USB-C轉AUX線連接到耳機充電盒上，即可將耳機與桌上型電腦、跑步機、遊戲機等不支援藍牙的裝置進行連接，讓無線聲音享受不受裝置限制。
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