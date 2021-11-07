L先生義法餐廳秋季海味盛宴 龍蝦、干貝、淡菜一次滿足

秋季正是大啖海鮮的好時節，但海鮮只能蒸煮嗎？當然不！看看L先生義法餐廳（Monsieur L Restaurant）行政主廚李信男（Nobu Lee）怎麼做。

在該餐廳以消費者最喜愛的海鮮為主題所推出的「極鮮海味盛宴」菜單中，李信男巧妙運用「炭烤、香煎、清蒸、慢煮、拌炒、醃漬」等多樣烹調技法，並透過不同豐富食材的搭配堆疊，將海鮮最深層的極鮮本味、香氣及口感完美呈現。5道式午間套餐，每位只要980元起；10道式晚間套餐，每位1,580元起。

李信男嚴選波士頓龍蝦、北海道干貝、章魚、馬祖淡菜、藍泳蟹、阿根廷天使紅蝦、小鱗犬牙南極魚…等優質海鮮，秉持其「乾淨、簡單、專注」的料理風格，精彩創造道道毫不炫技花俏卻讓人著迷回味的靈魂料理。

「波士頓龍蝦佐絲瓜糯米粥」首先以胭脂蝦蝦頭熬成濃郁蝦湯，再續入絲瓜丁、青江菜、糯米和炸過的加拿大野米，一同煮製成湯粥，接著再放入波士頓龍蝦熬煮，最後淋上胭脂蝦頭製成的蝦油、香菜油和新鮮香菜，滿滿的海洋鹹香甘甜滋味，療癒人心。

「黑胡椒小鱗犬牙南極魚」將小鱗犬牙南極魚清蒸後再烘烤，其上鋪上蘑菇泥和香料奶油，搭配以新鮮粗粒黑胡椒、雞骨濃縮雞汁、白酒、乾蔥、迷迭香和肉桂葉製成的傳統法式黑胡椒醬，以及清炒菠菜，鮮腴軟嫩的魚肉與經典醬汁完美融合，耐吃不膩。

「海藻奶油焗北海道干貝」選用北海道的頂級干貝與海藻風味奶油一同焗烤至剛好斷生的完美熟度，奶油微焦的焦香巧妙襯托干貝迷人的美妙滋味，搭配溫熱鮮香的干貝清湯，鮮上加鮮讓人彷彿徜徉於大海中。

「碳烤章魚襯拇指洋芋」選用台灣南部的章魚，首先以小火慢煮3.5小時，使其口感軟嫩，接著再以碳烤加熱使表面微焦，並帶有誘人碳香，搭配蒸煮過的拇指洋芋及淋上酸豆忘情水，最後在料理上鋪上義大利豬背脂增添油脂香氣，讓美味更具層次風情。

「藍泳蟹櫛瓜麻花卷麵」將源自義大利西西里島的麻花卷麵Casarecce，向內捲入的獨特造型能吸附大量醬汁，為南義經典麵款。主廚以橄欖油煸炒大蒜、乾辣椒拌入麻花卷麵，並搭配聖女番茄和薄片黃櫛瓜增添風味，起鍋前再放入滿滿鮮甜的藍泳蟹肉，是一道大人小孩皆愛的美味麵點。

「鐵板天使紅蝦」將鮮嫩豐腴、肉感十足的阿根廷天使紅蝦在鐵板上快速香煎上色後起鍋；醬汁則是使用於阿根廷、南美洲料理常見的南方青醬，以新鮮巴西里、九層塔、橄欖油、蒜頭、青辣椒製成，最後撒上烘烤辣椒絲並刨上烏魚子碎，風味層層堆疊，令人愛不釋口。