500案內所／明星調酒師劉欣蓓親授 將調酒融入生活

藍天白雲的好天氣，讓人潮陸續湧進「500案內所」。除了人氣名店「登陸土星土耳其咖啡」、「虎笑麵屋」進入快閃店最後一天，「500fu職人體驗坊」更帶來由明星級調酒師劉欣蓓親自教學的調酒體驗課程。

「500案內所」是由質感刊物《500輯》打造的實體概念店，每個週末提供一系列「500fu職人體驗坊」、飲食名店快閃、讀書會與各式講座，提供不同風格的質感生活指引。

曾於世界50新發現酒吧（50 BEST Discovery）衣櫥餐酒（Closet）擔任吧台經理，並曾獲2019年Campari國際調酒大賽台灣區第三名、2021年World Class調酒大賽雙項第一與Top 5的明星級調酒師劉欣蓓表示：「這次針對『500案內所』設計的調酒體驗課程，是想要透過我們的展演，去表現出調酒可以如何進入我們日常生活中的每一天、每一刻。」

劉欣蓓指出：「我們希望透過餐飲的結合，以及飲食的美學，組合成大家生活中唾手可得的種種小確幸。」因應時節的變化，劉欣蓓為本次體驗坊帶來「微醺森林」系列，三款微醺特調分別為「Roots」、「Grill」、「Nectar」。

「Roots」希望呈現的是類似根莖類植物的氣息，以IPA啤酒、西洋梨、辛香料與琴酒，搭配黑松露醬麵包。「Grill」希望展現燻烤的香氣，以經乳酸發酵的珍珠芭樂、草本酒、木質琴酒、泥煤威士忌，搭配炙烤鹹豬肉。「Nectar」則以紅烏龍、冬瓜糖、干邑白蘭地，搭配肉桂、薑汁地瓜與蘋果組合成的小甜點，讓香甜氣息伴著肉桂辛香細膩綿密展開。

報名學員YU表示：「有的技法我之前有嘗試過，比如說煙燻、舒肥的手法，但是今天來到這裡，還是很有收穫。好比運用舒肥的技法，讓烈酒與烏龍茶的香氣融合，就是我之前沒有想到過的，所以今天學到很多。」

此外，人氣名店「登陸土星土耳其咖啡」與「虎笑麵屋」的快閃出攤，今天則進入最後一天。「虎笑麵屋」的招牌老虎麵（麻辣乾拌麵），搭配獨家販售的烏梅汁，將麻、辣、鹹、酸、甜一網打盡，讓人大呼過癮。

「登陸土星土耳其咖啡」帶來阿里山青葉咖啡莊園今年PCA獲獎日曬豆、音樂家系列、葉門摩卡三款咖啡豆，以銅製長柄土耳其咖啡壺（Cezve）加熱，最後不過濾咖啡粉，直接倒入杯中飲用，口感濃郁而醇厚，搭配上自製綠皮果仁酥組合（Baklava），便成就了一個美好的下午。

為期兩個月的「500案內所」，將在下週末11月13、14日壓軸舉辦「1314愛情、麵包我全都要」主題活動；將邀請人氣名店「胖死我太太」、「五吉咖啡」、「佐藤咖哩」進行限時限量快閃。現場更有插畫家帶來「愛情似顏繪」，並提供塔羅占卜，指引人生方向。詳情內容請持續關注《500輯》臉書粉絲團專頁。

關於500案內所

難出國門的疫情時代，我們如此想念遊走他方時的各種情景，500輯開創一處質感與趣味交會的新鮮指引－「500案內所」，攜手顧問企畫公司Plan B旗下新品牌「Alife」，在坐擁大片藍天和寬廣腹地的台北市士林區福林路首次出擊，這個上攀即是七星山系的美麗基地，來往捷運站可步行或租用單車，近有各類服飾小吃、國定官邸古蹟，擴及外圍如科學教育館、故宮博物院，若隨著海拔高度垂直上升，盡收眼底的會是奢侈綠意景致。

「500案內所」可欣賞集結過往專題封面的微型插畫展，更將推出一系列首次問世的周邊商品，也邀請台灣各路優質生活品牌進駐，滿足早前被暫時壓抑的消費衝動。每逢周末及國定假日期間舉辦不同類型的豐富活動，如多家人氣品牌現身出攤、不插電音樂表演、各類型體驗工作坊和場場精彩的藝文講座，來這一趟絕對物超所值！

500案內所｜期間限定店

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時間：即日起～11月14日；每日11:00-17:00

地址：台北市士林區福林路203號（可搭捷運至士林捷運站，步行約15分鐘）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康