餐券「1張10萬」仍完售！晶華2天賣4000萬 旅展餐券王
為期4天的2021台北國際旅展，11月7日迎來週日人潮，當日共38,105人次進場，較去年的51,854人次下滑26.5%。雖然人數降低，但是作為銷售主力的「飯店餐券」，仍是有買氣佳績。在2日的週末時光中，「晶華酒店」累積4,100萬，穩居餐券王，至於「老爺酒店集團」累積3,020萬、寒舍為3,000萬。另外JR東日本所推出的「和牛券」，儘管一張要價10萬元，但仍供不應求，已經全面售完且不補貨。
受到新冠肺炎疫情衝擊，2021台北國際旅展在展攤數量、參展廠商類型都較往年大幅減少，銷售火力全面集中於飯店餐券或住宿券。「晶華酒店」在週六、週日各有2,100、2,000萬的成績；至於週六賣出1,720萬的「老爺酒店集團」，週六日也各有1,300萬的佳績；「寒舍集團」週末兩日均各為1,500萬、「美福」各為600萬。
週日單日業績達到200萬的「JR東日本大飯店」，今年首度參展就限量推出一張要價10萬元的「和牛券」，堪稱是「全場最貴餐券」。業者表示，此張餐券是針對旅展所設計的特殊菜單，以仙台和牛為主角，除了有夏多布里昂作為主菜外，還運用多項仙台食材，其中還包括單隻要價35,800元的清酒「殘響」，可供6人一同用餐，原價為125,180元，約享8折優惠。業者表示，此款餐券推出後2天就銷售完畢，儘管旅展、飯店現場都有賓客要求追加，但因原料考量，故售完為止。
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