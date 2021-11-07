餐券「1張10萬」仍完售！晶華2天賣4000萬　旅展餐券王

為期4天的2021台北國際旅展，11月7日迎來週日人潮，當日共38,105人次進場，較去年的51,854人次下滑26.5%。雖然人數降低，但是作為銷售主力的「飯店餐券」，仍是有買氣佳績。在2日的週末時光中，「晶華酒店」累積4,100萬，穩居餐券王，至於「老爺酒店集團」累積3,020萬、寒舍為3,000萬。另外JR東日本所推出的「和牛券」，儘管一張要價10萬元，但仍供不應求，已經全面售完且不補貨。

受到新冠肺炎疫情衝擊，2021台北國際旅展在展攤數量、參展廠商類型都較往年大幅減少，銷售火力全面集中於飯店餐券或住宿券。「晶華酒店」在週六、週日各有2,100、2,000萬的成績；至於週六賣出1,720萬的「老爺酒店集團」，週六日也各有1,300萬的佳績；「寒舍集團」週末兩日均各為1,500萬、「美福」各為600萬。