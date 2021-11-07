張惠妹、瘦子領銜Disney+直播大秀 耶誕女王瑪麗亞凱莉再現身Apple TV+
許多迪士尼狂粉超期待的Disney+影音串流服務將於11月12日正式於台灣上線，提供包含迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理及Star等6大品牌旗下精采的娛樂內容。為了歡慶上線，Disney+更宣布將攜手台灣巨星們呈獻獨一無二的「A Night of Disney+夢想之夜」音樂盛典，於當天晚上8點透過國家地理、衛視中文台、衛視電影台、FOX MOVIES、FOX及Disney Channel，或透過DisneyPlus TW YouTube及Yahoo奇摩進行線上大首播。
在稍早釋出的30秒精采預告中，華語流行音樂天后張惠妹、嘻哈男神瘦子將領銜於「A Night of Disney+夢想之夜」推出精彩音樂大秀，融合張惠妹多元的歌唱風格及動人的嗓音重新演繹膾炙人口的精選曲目，更將首度公開瘦子為Disney+量身打造全新歌曲與鼓舞人心的饒舌創作，而以天籟美聲聞名的「希望兒童合唱團」亦參與其中。
另外，時序進入年末，怎麼能少了「耶誕女王」瑪麗亞凱莉的經典旋律，沒聽到〈All I Want For Christmas Is You〉就渾身不對勁的全球歌迷，今年將可以再透過Apple TV+欣賞天后魅力。Apple TV+今年耶誕將再次與耶誕女王在《瑪麗亞凱莉續展耶誕魅力》攜手施展佳節魔法，由曾拍攝阿姆〈Without Me〉和泰勒絲〈Bad Blood〉奪得葛萊美最佳音樂錄影帶獎的知名音樂錄影帶導演喬瑟夫肯恩執導並兼任製作人，預計12月上映。而迫不及待的歌迷，現在則可以搶先在Apple Music聆聽瑪麗亞凱莉與凱利德、柯克富蘭克林創作的全新耶誕單曲〈Fall in Love at Christmas〉，在格外動盪不安的2021年，3位絕世天籟打造別具意義、感動人心的佳節氛圍。
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