張惠妹、瘦子領銜Disney+直播大秀 耶誕女王瑪麗亞凱莉再現身Apple TV+

許多迪士尼狂粉超期待的Disney+影音串流服務將於11月12日正式於台灣上線,提供包含迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理及Star等6大品牌旗下精采的娛樂內容。為了歡慶上線,Disney+更宣布將攜手台灣巨星們呈獻獨一無二的「A Night of Disney+夢想之夜」音樂盛典,於當天晚上8點透過國家地理、衛視中文台、衛視電影台、FOX MOVIES、FOX及Disney Channel,或透過DisneyPlus TW YouTube及Yahoo奇摩進行線上大首播。

在稍早釋出的30秒精采預告中,華語流行音樂天后張惠妹、嘻哈男神瘦子將領銜於「A Night of Disney+夢想之夜」推出精彩音樂大秀,融合張惠妹多元的歌唱風格及動人的嗓音重新演繹膾炙人口的精選曲目,更將首度公開瘦子為Disney+量身打造全新歌曲與鼓舞人心的饒舌創作,而以天籟美聲聞名的「希望兒童合唱團」亦參與其中。