聽新聞
test
0:00 / 0:00
1111送八色小籠包、邊緣人抽地瓜球！2餐飲祭限時優惠
雙十一即將到來，來自新加坡的「樂天皇朝」，特別推出「滿1111送八色小籠包」的應景活動，為民眾餐桌加菜。另外為了替振興加碼券槓龜的「國家級邊緣人」打氣，繼光香香雞則推出「邊緣人抽獎活動」，參與留言活動，就有機會抽中地瓜球。
「八色小籠包」是樂天皇朝店內的招牌餐點，在不同顏色的特製外皮底下，藏有原味、絲瓜、鵝肝、黑松露、起司、蟹粉、蒜香和麻辣等八種口味。自11月8日至11月11日期間，凡至店內單筆消費滿1,111元，就可獲贈價值348元的「八色小籠包」1份。另外同時還可搭配店內現舉行的「加入會員消費滿千，加贈1000元折抵券」的方案，享受雙重優惠。
除此之外，樂天皇朝自11月起菜單全面升級，其中包括新加坡招牌之一的「聞香蔥油酥」。另外還新增2款香甜口味的小籠包，分別是使用大甲芋頭的「芋泥小籠包」，以及採用屏東萬丹紅豆製成的「紅豆小籠包」，同時並有日本山藥腩排湯以及多款輕蔬新品可供選擇。
在政府舉行的振興加碼券抽獎中，包括有多組身份證字號沒有抽中任何加碼，因此被暱稱為「國家級邊緣人」。即日起至11月11日期間，「繼光香香雞」於官方粉絲團推出抽獎活動，凡是沒有抽中加碼券的國家級邊緣人，參與連研活動，就有機會抽中價值35元的「甜心地瓜球」，讓邊緣人有機會用甜點安撫槓龜的心情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言