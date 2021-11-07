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1111送八色小籠包、邊緣人抽地瓜球！2餐飲祭限時優惠

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
樂天皇朝推出滿額送「八色小籠包」的雙十一優惠。圖／樂天皇朝提供
樂天皇朝推出滿額送「八色小籠包」的雙十一優惠。圖／樂天皇朝提供

雙十一即將到來，來自新加坡的「樂天皇朝」，特別推出「滿1111送八色小籠包」的應景活動，為民眾餐桌加菜。另外為了替振興加碼券槓龜的「國家級邊緣人」打氣，繼光香香雞則推出「邊緣人抽獎活動」，參與留言活動，就有機會抽中地瓜球。

「八色小籠包」是樂天皇朝店內的招牌餐點，在不同顏色的特製外皮底下，藏有原味、絲瓜、鵝肝、黑松露、起司、蟹粉、蒜香和麻辣等八種口味。自11月8日至11月11日期間，凡至店內單筆消費滿1,111元，就可獲贈價值348元的「八色小籠包」1份。另外同時還可搭配店內現舉行的「加入會員消費滿千，加贈1000元折抵券」的方案，享受雙重優惠。

除此之外，樂天皇朝自11月起菜單全面升級，其中包括新加坡招牌之一的「聞香蔥油酥」。另外還新增2款香甜口味的小籠包，分別是使用大甲芋頭的「芋泥小籠包」，以及採用屏東萬丹紅豆製成的「紅豆小籠包」，同時並有日本山藥腩排湯以及多款輕蔬新品可供選擇。

在政府舉行的振興加碼券抽獎中，包括有多組身份證字號沒有抽中任何加碼，因此被暱稱為「國家級邊緣人」。即日起至11月11日期間，「繼光香香雞」於官方粉絲團推出抽獎活動，凡是沒有抽中加碼券的國家級邊緣人，參與連研活動，就有機會抽中價值35元的「甜心地瓜球」，讓邊緣人有機會用甜點安撫槓龜的心情。

繼光香香雞為國家邊緣人舉行抽獎活動，有機會抽中甜心地瓜球。圖／繼光香香雞提供
繼光香香雞為國家邊緣人舉行抽獎活動，有機會抽中甜心地瓜球。圖／繼光香香雞提供

新加坡 甜點 屏東

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