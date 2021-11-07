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德誼數位五倍券買iPad最高回饋2千元 週週推1,111元優惠配件組

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
iPad全系列年度新品全台開賣，凡於德誼數位購買iPad全系列加購玻璃保護貼及保護殼，即贈「科技易即通」服務1年份。圖／蘋果提供
iPad全系列年度新品全台開賣，凡於德誼數位購買iPad全系列加購玻璃保護貼及保護殼，即贈「科技易即通」服務1年份。圖／蘋果提供

迎戰雙11購物節，本週末各品牌通路都熱烈開跑，德誼數位整個11月也祭出狂歡購物祭，不僅陸續開賣熱門新品第6代iPad Mini與第9代iPad，更週週皆有產品下殺至1,111元，包括Feeltek玻璃7合1 USB-C集線器、innfact G65 GaN快充雙線組合包、ADAM OMNIA M3 3加1磁吸無線充電座，還有iPhone 13系列加購UAG耐衝擊保護殼加玻璃保護貼都享超值組合價。

活動期間凡購買iPad全系列加購玻璃保護貼及保護殼，即贈「科技易即通」服務1年份，享受專人解決3C產品疑難雜症的安心感。德誼數位Apple授權維修中心也祭出購買Mac、iPhone、iPad全系列產品的AppleCare+，即贈送friDay 影音30天的好康優惠，且新機購買365天內都能加購。

第3代AirPods 3發表後，正是入手前一代商品的最佳時機，第2代AirPods降價來到4,290元、具備主動降噪的AirPods Pro則特價6,990元，迎來超有感降價。另外，Apple Watch SE也有豪華限時套餐，內容包含DE Care行動裝置險2年、ADAM OMNIA A1磁吸無線充電器、犀牛盾CrashGuard NX防摔邊框保護殼，組合價11,111元起。

此外，至門市使用振興券購買蘋果部分商品還加送最高2,000元指定配件購物金，凡購買MacBook全系列商品加購Apple Care+即贈送市價超過5,000元的周邊套餐；指定品牌喇叭現折最高1,000元，購買Harman Kardon指定款，再加碼贈送JBL GO 3可攜式防水藍牙喇叭。

德誼數位11月也祭出狂歡購物祭，週週精選單品限量下殺1,111元。圖／德誼數位提供
德誼數位11月也祭出狂歡購物祭，週週精選單品限量下殺1,111元。圖／德誼數位提供

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