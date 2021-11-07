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走到哪睡到哪？LV推出新款蓬鬆「枕頭包」超可愛！
進入秋冬時節，人類雖然沒有冬眠期，但是依照科學根據顯示因為光照時間變短，人們的活動力相對於夏季也是會下降不少，昏昏欲睡的頻率也變高，這時候是否很希望能隨身攜帶一顆枕頭，利用像是交通通勤的時間補個眠？路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）今年全新打造出Pillow系列包款，就是「包如其名」的設計，注入了蓬鬆的「枕頭」概念，想像一下在冬日拎著這系列包款出門，是不是很有療癒感呢？
此系列靈感來自於路易威登女裝總監Nicolas Ghesquière所設計的代表性作品Pillow靴款，該靴款同樣擁有蓬鬆可愛外型，並搭配防水的機能面料，推出後就成為新的人氣鞋款代表。這次Pillow系列包款延續靴款的風格並結合環保理念，推出包括後背包、Onthego購物袋、全新版本的Speedy和子母包Multi Pochette Accessoires，鋪棉設計、循環人造纖維襯墊兼具溫暖與輕巧的特性，在當成包袋使用之餘偶爾抱在懷中、枕在頸上也都相當舒適，無論是在造型面或使用體驗上看來都非常有趣。
Pillow系列每個包款的整體外觀、襯裡、把手，還有後背包的背帶，都裝飾著以可回收利用的ECONYL®製作的經典花紋，保留了品牌識別度，共提供成熟黑、電光紫、永恆米色與大膽卡4種配色。縫線、拉鍊網紗也都是以回收人造纖維製成，全部品項使用的環保材質最高可達9成，充分呼應品牌和集團的永續發展計畫。
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