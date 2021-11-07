走到哪睡到哪？LV推出新款蓬鬆「枕頭包」超可愛！

進入秋冬時節，人類雖然沒有冬眠期，但是依照科學根據顯示因為光照時間變短，人們的活動力相對於夏季也是會下降不少，昏昏欲睡的頻率也變高，這時候是否很希望能隨身攜帶一顆枕頭，利用像是交通通勤的時間補個眠？路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）今年全新打造出Pillow系列包款，就是「包如其名」的設計，注入了蓬鬆的「枕頭」概念，想像一下在冬日拎著這系列包款出門，是不是很有療癒感呢？

此系列靈感來自於路易威登女裝總監Nicolas Ghesquière所設計的代表性作品Pillow靴款，該靴款同樣擁有蓬鬆可愛外型，並搭配防水的機能面料，推出後就成為新的人氣鞋款代表。這次Pillow系列包款延續靴款的風格並結合環保理念，推出包括後背包、Onthego購物袋、全新版本的Speedy和子母包Multi Pochette Accessoires，鋪棉設計、循環人造纖維襯墊兼具溫暖與輕巧的特性，在當成包袋使用之餘偶爾抱在懷中、枕在頸上也都相當舒適，無論是在造型面或使用體驗上看來都非常有趣。