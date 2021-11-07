快訊

郭董捐BNT曾被嗆「快過期」 議員：沒想到蔡政府買到真正即期品

捷克總統確診肝硬化 胃部已插灌食管

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一家設計公司擊敗瑞士百年品牌 奪2021鐘表奧斯卡大獎

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
2016年才成立的CIGA design首次入圍日內瓦鐘表大賞就獲獎。圖／摘自微博
2016年才成立的CIGA design首次入圍日內瓦鐘表大賞就獲獎。圖／摘自微博

被譽為「鐘表界奧斯卡」的2021日內瓦鐘表大賞（Grand Prix d’Horlogerie de Genève, GPHG）日前公佈了得獎名單。除了LVMH集團的寶格麗奪下最具指標意義的金指針獎之外，今年的其他得獎品牌，更有值得玩味之處，其一就是獲得最佳挑戰獎的璽佳CIGA design。

日內瓦鐘表大賞是業界裡最具份量的鐘表獎項，評審皆由著名的製表師、藏家或經營者、媒體大佬所組成，其中還不乏教父等級的傳奇名人，如Jean-Claude Biver、陀飛輪女王Carole Kasapi-Forestier等人所組成。所以，要獲得他們的青睞，光是入圍就是肯定，能獲獎對品牌而言就是無上光榮。而首次入圍就得獎的CIGA design就讓人另眼相看，因為和其競爭同一獎項的皆是有歷史淵源為背景的知名大廠，特別的是CIGA design的定位，不僅是鐘表品牌，還是一家設計公司。

2016年才成立，並有著京東、小米的投資，讓CIGA design成為一家100％中資的公司。以現代的設計語言，重新詮釋腕表美學就是品牌宗旨，所以著重於設計，並採用中國或日製機械機芯為基礎，讓CIGA design的每一款腕表都有著吸睛的外觀。得到日內瓦鐘表大賞最佳挑戰獎的Blue Planet表，就是以立體地球圖案為主，改以獨特的顯時概念呈現，獲得評審的喜愛。因此，CIGA design以一個非傳統鐘表品牌的姿態得獎，也顛覆業界思維，說明只要夠創新，就足以和百年品牌一較高下。

Grand Seiko白樺樹SLGH005腕表，獲得2021日內瓦鐘表大賞最佳男表肯定，精鋼表殼、表鍊，約28萬8,000元。圖／Seiko提供
Grand Seiko白樺樹SLGH005腕表，獲得2021日內瓦鐘表大賞最佳男表肯定，精鋼表殼、表鍊，約28萬8,000元。圖／Seiko提供

另外，最佳男表大獎得主，也非瑞士或德國的鐘表品牌，而是甫宣布要進軍2022年鐘表與奇蹟展覽的Grand Seiko以白樺樹SLGH005腕表獲得。能擊敗H. Moser & Cie.、Piaget、Hermes等品牌得獎，更加強了Grand Seiko要拓展亞洲以外的高級鐘表市場的力道。而且，對品牌而言SLGH005腕表因為搭載了2020年才問世全新頂級9SA5機械機芯，展現製表技術和美學工藝，打破地域限制的意義。

CIGA design藍色星球腕表，獲得2021日內瓦鐘表大賞最佳挑戰獎。 圖／摘自微博
CIGA design藍色星球腕表，獲得2021日內瓦鐘表大賞最佳挑戰獎。 圖／摘自微博

品牌 腕表

延伸閱讀

2021日內瓦鐘表大賞 寶格麗喜奪金指針最大獎

減碳愛動物！瑞士高學歷者改茹素 素肉、豆腐攻占超市

限量PORTER包裝更吸引人！收藏等級的G-SHOCK腕表問世

賞寶格麗表 楊謹華著迷Serpenti、吳慷仁愛上三問美聲

相關新聞

一家設計公司擊敗瑞士百年品牌 奪2021鐘表奧斯卡大獎

被譽為「鐘表界奧斯卡」的2021日內瓦鐘表大賞（Grand Prix d’Horlogerie de Genève, G...

1111送八色小籠包、邊緣人抽地瓜球！2餐飲祭限時優惠

雙十一即將到來，來自新加坡的「樂天皇朝」，特別推出「滿1111送八色小籠包」的應景活動，為民眾餐桌加菜。另外為了替振興加...

德誼數位五倍券買iPad最高回饋2千元 週週推1,111元優惠配件組

迎戰雙11購物節，本週末各品牌通路都熱烈開跑，德誼數位整個11月也祭出狂歡購物祭，不僅陸續開賣熱門新品第6代iPad M...

走到哪睡到哪？LV推出新款蓬鬆「枕頭包」超可愛！

進入秋冬時節，人類雖然沒有冬眠期，但是依照科學根據顯示因為光照時間變短，人們的活動力相對於夏季也是會下降不少，昏昏欲睡的...

外型超cute「老花」包 成為Rose朴彩英IG的新寵兒

這幾年被稱為「老花」的時尚品牌經典印花備受歡迎，繁複又具辨識度的復古設計感，可以呈現出非常百搭又不受潮流影響的效果。Sa...

卡位101跨年煙火 信義區WILDWOOD螢光趴早鳥享85折

位於新光三越台北信義新天地A9館4樓、由米其林星級主廚林明健主理的WILDWOOD原木燒烤餐廳，特別在2021年最後一天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。