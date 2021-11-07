一家設計公司擊敗瑞士百年品牌 奪2021鐘表奧斯卡大獎

被譽為「鐘表界奧斯卡」的2021日內瓦鐘表大賞（Grand Prix d’Horlogerie de Genève, GPHG）日前公佈了得獎名單。除了LVMH集團的寶格麗奪下最具指標意義的金指針獎之外，今年的其他得獎品牌，更有值得玩味之處，其一就是獲得最佳挑戰獎的璽佳CIGA design。

日內瓦鐘表大賞是業界裡最具份量的鐘表獎項，評審皆由著名的製表師、藏家或經營者、媒體大佬所組成，其中還不乏教父等級的傳奇名人，如Jean-Claude Biver、陀飛輪女王Carole Kasapi-Forestier等人所組成。所以，要獲得他們的青睞，光是入圍就是肯定，能獲獎對品牌而言就是無上光榮。而首次入圍就得獎的CIGA design就讓人另眼相看，因為和其競爭同一獎項的皆是有歷史淵源為背景的知名大廠，特別的是CIGA design的定位，不僅是鐘表品牌，還是一家設計公司。

2016年才成立，並有著京東、小米的投資，讓CIGA design成為一家100％中資的公司。以現代的設計語言，重新詮釋腕表美學就是品牌宗旨，所以著重於設計，並採用中國或日製機械機芯為基礎，讓CIGA design的每一款腕表都有著吸睛的外觀。得到日內瓦鐘表大賞最佳挑戰獎的Blue Planet表，就是以立體地球圖案為主，改以獨特的顯時概念呈現，獲得評審的喜愛。因此，CIGA design以一個非傳統鐘表品牌的姿態得獎，也顛覆業界思維，說明只要夠創新，就足以和百年品牌一較高下。

Grand Seiko白樺樹SLGH005腕表，獲得2021日內瓦鐘表大賞最佳男表肯定，精鋼表殼、表鍊，約28萬8,000元。圖／Seiko提供

另外，最佳男表大獎得主，也非瑞士或德國的鐘表品牌，而是甫宣布要進軍2022年鐘表與奇蹟展覽的Grand Seiko以白樺樹SLGH005腕表獲得。能擊敗H. Moser & Cie.、Piaget、Hermes等品牌得獎，更加強了Grand Seiko要拓展亞洲以外的高級鐘表市場的力道。而且，對品牌而言SLGH005腕表因為搭載了2020年才問世全新頂級9SA5機械機芯，展現製表技術和美學工藝，打破地域限制的意義。