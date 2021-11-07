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外型超cute「老花」包 成為Rose朴彩英IG的新寵兒

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Rose最近常常背著Saint Laurent秋冬的老花包。圖／摘自IG
Rose最近常常背著Saint Laurent秋冬的老花包。圖／摘自IG

這幾年被稱為「老花」的時尚品牌經典印花備受歡迎，繁複又具辨識度的復古設計感，可以呈現出非常百搭又不受潮流影響的效果。Saint Laurent以90年代典藏資料打造出的印花系列今年秋冬又有許多新款，品牌大使Rose朴彩英最近就頻繁曬出這系列的新包款，小巧可愛的雋永外觀，相信一定又讓許多粉絲感覺到一股超強的勸敗威力吧！

Rose最近曬出許多在首爾和紐約兩地的穿搭照，都可以看到她背著Saint Laurent今年秋冬的老花包。這款包有著很像愛心的外型，以皮革拼接YSL logo帆布，古董包的風格展現出經典優雅氣質，像Rose無論配什麼顏色和風格的造型都很好看，也展現出這款包的百搭特性，另外也提供無logo的淺色帆布款。

此外，秋冬系列還有老花水桶包、翻蓋包，都是以深色皮革帆布組合出經典外觀，不只能輕易搭配各種造型，無論哪個季節使用也都很適合。

LE MONOGRAMME塗層帆布YSL標誌長形抽繩水桶包，45,900元。圖／Saint Laurent提供
LE MONOGRAMME塗層帆布YSL標誌長形抽繩水桶包，45,900元。圖／Saint Laurent提供
Rose最近常常背著Saint Laurent秋冬的老花包。圖／摘自IG
Rose最近常常背著Saint Laurent秋冬的老花包。圖／摘自IG
Rose最近常常背著Saint Laurent秋冬的老花包。圖／摘自IG
Rose最近常常背著Saint Laurent秋冬的老花包。圖／摘自IG
同款式還有沒有logo的淺色皮革帆布包。圖／摘自Saint Laurent官網
同款式還有沒有logo的淺色皮革帆布包。圖／摘自Saint Laurent官網
Rose愛包是一款很像愛心的皮革拼接YSL logo帆布包。圖／摘自Saint Laurent官網
Rose愛包是一款很像愛心的皮革拼接YSL logo帆布包。圖／摘自Saint Laurent官網
Saint Laurent以90年代典藏資料打造出的印花系列今年秋冬又有許多新款。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent以90年代典藏資料打造出的印花系列今年秋冬又有許多新款。圖／Saint Laurent提供
Rose最近常常背著Saint Laurent秋冬的老花包。圖／摘自IG
Rose最近常常背著Saint Laurent秋冬的老花包。圖／摘自IG
Rose最近常常背著Saint Laurent秋冬的老花包。圖／摘自IG
Rose最近常常背著Saint Laurent秋冬的老花包。圖／摘自IG
Saint Laurent以90年代典藏資料打造出的印花系列今年秋冬又有許多新款。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent以90年代典藏資料打造出的印花系列今年秋冬又有許多新款。圖／Saint Laurent提供
Rose最近常常背著Saint Laurent秋冬的老花包。圖／摘自IG
Rose最近常常背著Saint Laurent秋冬的老花包。圖／摘自IG

老花 品牌 首爾

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