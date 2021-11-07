外型超cute「老花」包 成為Rose朴彩英IG的新寵兒

這幾年被稱為「老花」的時尚品牌經典印花備受歡迎，繁複又具辨識度的復古設計感，可以呈現出非常百搭又不受潮流影響的效果。Saint Laurent以90年代典藏資料打造出的印花系列今年秋冬又有許多新款，品牌大使Rose朴彩英最近就頻繁曬出這系列的新包款，小巧可愛的雋永外觀，相信一定又讓許多粉絲感覺到一股超強的勸敗威力吧！

Rose最近曬出許多在首爾和紐約兩地的穿搭照，都可以看到她背著Saint Laurent今年秋冬的老花包。這款包有著很像愛心的外型，以皮革拼接YSL logo帆布，古董包的風格展現出經典優雅氣質，像Rose無論配什麼顏色和風格的造型都很好看，也展現出這款包的百搭特性，另外也提供無logo的淺色帆布款。