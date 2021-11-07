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卡位101跨年煙火 信義區WILDWOOD螢光趴早鳥享85折

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
美國頂級乾式熟成28日帶骨肋眼牛排25oz。圖／WILDWOOD提供。
美國頂級乾式熟成28日帶骨肋眼牛排25oz。圖／WILDWOOD提供。

位於新光三越台北信義新天地A9館4樓、由米其林星級主廚林明健主理的WILDWOOD原木燒烤餐廳，特別在2021年最後一天推出「跨年盛宴」及「螢光跨年派對」。WILDWOOD戶外開闊露台擁有絕佳視野，得以飽覽完整101煙火絢爛景致，是近年信義區跨年火紅熱點，成為台北跨年倒數最佳去處之一。凡12月10日前預訂「螢光跨年派對」並全額付清，享早鳥85折優惠。

12月31日跨年第一輪晚間套餐（17:30~20:30）每人2380元+10%起，含冷前菜、熱前菜、原木燒烤主餐佐風味醬汁、配菜及甜點共五道料理；第二輪晚間套餐（21:00~01:30）每人5180元+10%起，含開胃小點、冷前菜、二款熱前菜、原木燒烤主菜佐風味醬汁、配菜及甜點共七道料理，並可接續參加戶外跨年派對。

晚間9:30～翌日01:30於戶外景觀露台舉辦的「螢光跨年派對」站票1800元，含香檳乙杯、指定軟性飲料無限暢飲、鹹甜小點無限享用。另規劃每桌6～8人戶外池畔座席29000元+10%，含鹹甜小點無限、熱食1份、精選酒款3瓶（香檳1瓶、烈酒2瓶）。每桌10～12人戶外豪華包廂座席59000元+10%，含鹹甜小點無限、熱食2份、精選酒款5瓶（含香檳2瓶、烈酒3瓶）。

原木燒烤主餐豐富多樣，「澳洲菲力牛排6盎司」燒烤三分熟，紅寶石色澤的肉質細緻柔軟；「美國德州頂級上蓋牛排6盎司」大理石紋豐美油花分布的肉質經直火燒烤下展現甜美肉汁與鮮嫩口感；「熊本和牛菲力6盎司」炙烤三分熟的粉嫩肉質柔嫩化口；「美國頂級乾式熟成28日帶骨肋眼牛排25盎司」及「美國頂級乾式熟成28日紅屋牛排35盎司」於自家於德國進口的乾式熟成冰箱熟成後更顯豐郁風味，帶骨直火燒烤，表層焦香肉質軟嫩多汁，骨邊肉焦脆噴香，適合多人分享。

此外，「海陸雙重奏——美國頂級肋眼菲力6盎司及半隻波士頓龍蝦」滿足同時想大啖牛排與鮮嫩龍蝦的渴望。喜愛海鮮者則可選擇「每日海港直送現流海鮮」燒烤後釋放的海味鹹香與鮮甜肉質；或炭香誘人、鮮美彈牙的「波士頓龍蝦」。

WILDWOOD戶外露台，可完整觀賞台北101跨年煙火。圖／WILDWOOD提供。
WILDWOOD戶外露台，可完整觀賞台北101跨年煙火。圖／WILDWOOD提供。
WILDWOOD原木燒烤美國頂級乾式熟成100日紅屋牛排。圖／WILDWOOD提供。
WILDWOOD原木燒烤美國頂級乾式熟成100日紅屋牛排。圖／WILDWOOD提供。
海陸雙重奏。圖／WILDWOOD提供。
海陸雙重奏。圖／WILDWOOD提供。
Wildwood空間以綠樹搭配路燈感球燈，營造戶外野餐派對般輕鬆感。圖／WILDWOOD提供。
Wildwood空間以綠樹搭配路燈感球燈，營造戶外野餐派對般輕鬆感。圖／WILDWOOD提供。

跨年 美國 派對 新光三越

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