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辣醬再升級！大師兄「辣裡辣渣乾拌麵」新登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
大師兄新推出「辣裡辣渣乾拌麵」。圖／大師兄提供
大師兄新推出「辣裡辣渣乾拌麵」。圖／大師兄提供

繼過去推出銷魂水餃、銷魂滷肉、銷魂肉燥炊粉等系列品項後，「大師兄銷魂麵舖」本次再以乾拌麵為基礎，推出全新品項「辣裡辣渣乾拌麵」，以全新調製的辣醬，為拌麵帶來不同的香辣面貌。

原本是麻辣鍋元素之一的大師兄銷魂麵，自2017年開設首間門市，其中以銷魂拌麵系列商品最具代表性，目前在全台北中南皆有分店。大師兄也以招牌的銷魂辣油為基礎，延伸出滷肉即食包、水餃、零食等諸多商品。

本次新推出的「辣裡辣渣乾拌麵」，辣醬是以朝天椒、花椒粒等辛香料為基底，再添上荳蔻、八角、肉桂等數十種天然中藥材一起在大鍋炒製8小時而成，過程中不添加一滴水，並且由專人每5分鐘定時翻炒，藉此讓滋味更為均勻。不同於水狀的辣油，辣醬更多了顆粒口感，入口先具有牛油焦香、小辣椒、朝天椒的香氣，後段則有孜然、茴香、花椒等中藥材的尾韻，適合嗜辣者品嚐。麵條則採用帶著波浪卷度的中Q麵體，可以有效率地沾附醬汁。

「辣裡辣渣乾拌麵」自11月起開始於電商平台、官網開始販售，單包原價75元，現售價65元；4入裝原價300元，現售價249元。

「辣裡辣渣乾拌麵」的辣醬帶有顆粒口感，帶來不同的層次風味。圖／大師兄提供
「辣裡辣渣乾拌麵」的辣醬帶有顆粒口感，帶來不同的層次風味。圖／大師兄提供

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