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桃園大江推「美食周年慶」統一時代再戰「振興購物節」

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
桃園大江購物中心即日起至11月21日推出「好饗去大江」美食版周年慶，集結60家餐飲品牌推出餐飲優惠。圖／大江購物中心提供
桃園大江購物中心即日起至11月21日推出「好饗去大江」美食版周年慶，集結60家餐飲品牌推出餐飲優惠。圖／大江購物中心提供

疫情趨緩加上五倍券等振興券加持帶動，讓正直周年慶購物旺季的實體百貨逐漸回暖，緊接著又有雙11，桃園大江購物中心看好這波購物潮即日起至11月21日推出「好饗去大江」美食版周年慶，集結60家餐飲品牌推出餐飲優惠。

大江購物中心11月10日至21日大江聯名卡友用餐消費滿千最高回饋270元電子現金券，全館同慶享消費滿額贈包括：於化妝品、內衣與香氛店櫃當日單筆消費滿3千元送300元，全館指定業種消費滿5千元送400元等同周年慶等級電子現金券回饋。

大江購物中心觀察民眾在疫情解封後的消費多以用吃、玩為主，館內各家餐廳業績回升速度超乎預期，「好饗去大江」美食版周年慶除了推出獨家限量套餐組合、甜點輕食買一送一等優惠，還有網路團購熱銷美食「老彭友秘制辣掌」、「起士公爵」、「妮娜巧克力」，及桃園在地咖啡店「好咖咖啡」、「香草蛋糕舖」以快閃店形式進駐。

統一時代百貨台北店為搶攻第二梯次五倍券及雙11消費熱潮，即日起至11月24日推出「振興購物節」，活動期間周五、六、日，及雙11當日推出全館指定滿2千送200。另外，首度推出線上線下同享優惠，全館美妝保養、服飾配件、家用寢具、美食餐點主打限定1111元組合，另外11月15日前線上購滿2千現抵220，下單再享免運優惠。館內餐飲美食也推出同慶優惠，加價多1件，例如海壽司明太子天使紅蝦加1元多一貫、八月堂可頌滿111元加11元多一件、NARA Thai點購多人套餐加1元送羅勒辣椒炒豬肉一份、釜山宗家2人同行加11元送國產活菌豬梅花、開飯川食堂香橙鳳梨泡泡買一送一、青鳥旅行簡約禮盒四盒1,111元等美食優惠價。

大江購物中心「好饗去大江」美食版周年慶，勝政豬排獨家歡慶周年雙人餐原價1,040元，特價888元。圖／大江購物中心提供
大江購物中心「好饗去大江」美食版周年慶，勝政豬排獨家歡慶周年雙人餐原價1,040元，特價888元。圖／大江購物中心提供
大江購物中心「好饗去大江」美食版周年慶，杏桃鬆餅屋雙人餐原價1,140元，特價990元。圖／大江購物中心提供
大江購物中心「好饗去大江」美食版周年慶，杏桃鬆餅屋雙人餐原價1,140元，特價990元。圖／大江購物中心提供
統一時代百貨青鳥旅行簡約禮盒四盒1,111元。圖／統一時代百貨提供
統一時代百貨青鳥旅行簡約禮盒四盒1,111元。圖／統一時代百貨提供
統一時代百貨八月堂可頌滿111元加11元多一件。圖／統一時代百貨提供
統一時代百貨八月堂可頌滿111元加11元多一件。圖／統一時代百貨提供

周年慶

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