快訊

今本土、死亡個案皆+0！境外移入+4 含3例突破性感染

僅停留約2分鐘...高雄摩鐵雙屍命案追「訪客」 車上搜出毒品

艾兒芬妮側身露「屁股蛋」 GUCCI晚宴超火辣！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
麥莉希拉穿GUCCI X BALENCIAGA系列，這身服裝使用了BALENCIAGA經典的巴斯克腰線西裝套裝，再印上GUCCI典藏印花圖騰呈現兩品牌的鮮明特色，再搭配BALENCIAGA標誌性的貼腿靴和沙漏包，一身一致性的完整套裝打扮非常霸氣搶眼。圖／摘自justjared
麥莉希拉穿GUCCI X BALENCIAGA系列，這身服裝使用了BALENCIAGA經典的巴斯克腰線西裝套裝，再印上GUCCI典藏印花圖騰呈現兩品牌的鮮明特色，再搭配BALENCIAGA標誌性的貼腿靴和沙漏包，一身一致性的完整套裝打扮非常霸氣搶眼。圖／摘自justjared

洛杉磯郡立美術館 (LACMA) 年度Art+Film Gala登場，剛好主要贊助者GUCCI不久前才在好萊塢大道發表最新的時裝秀，於是今年這場盛會也可以看作是相關活動延伸，與會嘉賓也和時裝秀的名單有很大程度的重疊。包括品牌代言人麥莉希拉、達珂塔強生、怪奇比莉、傑瑞德雷托等都穿著GUCCI服裝現身，各自以不同風格的造型炒熱話題。而像是傑克葛倫霍、瑪姬葛倫霍姊弟，以及派瑞絲希爾頓等人也都受邀與會。

首先，麥莉希拉身上穿的正是GUCCI Aria系列中的GUCCI X BALENCIAGA系列，這身服裝使用了BALENCIAGA經典的巴斯克腰線西裝套裝，再印上GUCCI典藏印花圖騰呈現兩品牌的鮮明特色，再搭配BALENCIAGA標誌性的貼腿靴和沙漏包，一身一致性的完整套裝打扮非常霸氣搶眼。

而達珂塔強生則是以深V剪裁的鑽飾裝飾上衣搭配香檳色緞面寬版高腰褲出席活動，密密麻麻的鑽飾打造而成的上衣鏤空細節超級火辣，選擇寬褲則注入一絲中性帥氣風。另外同樣以性感風亮相的，則是艾兒芬妮和怪奇比莉。她們都選擇黑色系的禮服，艾兒芬妮以飄逸幾何樣式的薄紗裝穿出復古神秘的「女巫」時尚感，而且從側面看整個臀部線條若隱若現，也是辣出新高度！怪奇比莉則是選擇雙G logo刺繡蕾絲裝搭配皮草展現奢華感。

今年Art+Film Gala的得獎人為藝術家Amy Sherald、Kehinde Wiley和導演史蒂芬史匹柏，而Art+Film Gala的收入也繼續延續傳統，會用於資助LACMA的倡議計畫，促使電影成為美術館策展項目的核心，同時支持LACMA完成更遠大的使命，包括舉辦展覽、收購藏品，以及推動探索藝術和電影交集的教育計畫。

艾兒芬妮以飄逸幾何樣式的GUCCI薄紗裝穿出復古神秘的「女巫」時尚感，而且從側面看整個臀部線條若隱若現，辣出新高度！圖／摘自IG
艾兒芬妮以飄逸幾何樣式的GUCCI薄紗裝穿出復古神秘的「女巫」時尚感，而且從側面看整個臀部線條若隱若現，辣出新高度！圖／摘自IG
達珂塔強生以GUCCI深V剪裁的鑽飾裝飾上衣搭配香檳色緞面寬版高腰褲出席活動，密密麻麻的鑽飾打造而成的上衣鏤空細節超級火辣，選擇寬褲則注入一絲中性帥氣風。圖／摘自IG
達珂塔強生以GUCCI深V剪裁的鑽飾裝飾上衣搭配香檳色緞面寬版高腰褲出席活動，密密麻麻的鑽飾打造而成的上衣鏤空細節超級火辣，選擇寬褲則注入一絲中性帥氣風。圖／摘自IG
洛杉磯郡立美術館 (LACMA) 年度Art+Film Gala登場，剛好主要贊助者GUCCI不久前才在好萊塢大道發表最新的時裝秀，於是今年這場盛會也可以看作是相關活動延伸，與會嘉賓也和時裝秀的名單有很大程度的重疊。圖／摘自IG、達志影像提供
洛杉磯郡立美術館 (LACMA) 年度Art+Film Gala登場，剛好主要贊助者GUCCI不久前才在好萊塢大道發表最新的時裝秀，於是今年這場盛會也可以看作是相關活動延伸，與會嘉賓也和時裝秀的名單有很大程度的重疊。圖／摘自IG、達志影像提供
達珂塔強生以GUCCI深V剪裁的鑽飾裝飾上衣搭配香檳色緞面寬版高腰褲出席活動，密密麻麻的鑽飾打造而成的上衣鏤空細節超級火辣，選擇寬褲則注入一絲中性帥氣風。圖／達志影像
達珂塔強生以GUCCI深V剪裁的鑽飾裝飾上衣搭配香檳色緞面寬版高腰褲出席活動，密密麻麻的鑽飾打造而成的上衣鏤空細節超級火辣，選擇寬褲則注入一絲中性帥氣風。圖／達志影像
艾兒芬妮以飄逸幾何樣式的GUCCI薄紗裝穿出復古神秘的「女巫」時尚感，而且從側面看整個臀部線條若隱若現，辣出新高度！圖／達志影像
艾兒芬妮以飄逸幾何樣式的GUCCI薄紗裝穿出復古神秘的「女巫」時尚感，而且從側面看整個臀部線條若隱若現，辣出新高度！圖／達志影像
怪奇比莉則是選擇雙G logo刺繡蕾絲裝搭配皮草展現奢華感。圖／摘自justjared
怪奇比莉則是選擇雙G logo刺繡蕾絲裝搭配皮草展現奢華感。圖／摘自justjared

美術館 強生 電影

延伸閱讀

Lady Gaga全裸登封面好狂！揭露《Gucci：豪門謀殺案》拍攝秘辛　自曝入戲太深差點出不來

Harry Styles扮成桃樂絲 GUCCI特別為他訂製紅寶石鞋

GUCCI台南辦趴 粉絲大吼「陳嘉玲」讓謝盈萱破功大笑

IU罕露厭世高冷臉！帥氣演繹GUCCI × BALENCIAGA聯名　MV裡這件針織衫竟迅速斷貨

相關新聞

「金星合月」明天登場 日落後朝西南方低空可觀看

當從地球中心向外看，金星和月球的赤經經度相同時，稱為「金星合月」。天文館表示，11月8日13時21分金星合月，地心所見的...

艾兒芬妮側身露「屁股蛋」 GUCCI晚宴超火辣！

洛杉磯郡立美術館 (LACMA) 年度Art+Film Gala登場，剛好主要贊助者GUCCI不久前才在好萊塢大道發表最...

拍影片說故事 哈密影音祭百萬獎金

中華電信Hami Video開始新一波的宣傳攻勢，為增加粉絲和點閱率，斥資128萬元舉辦「有故事的台灣」3-10分鐘影片拍攝比賽，分8個月每月祭出16萬獎金，選出前10名得獎者。

金門首間「必勝客」開幕了　在地網友：真的等了好久

自1986年登台至今的連鎖比薩「必勝客」，在登台35週年之際，首度跨出本島，於近期開設首間「金門門市」，讓位於金門的鄉親...

MUSE設計大獎｜2021優秀建築設計獲獎作品回顧特輯

隸屬於國際獎項協會International Awards Associates（IAA）的重點設計賽事Muse Design Awards，集結全球跨領域設計思維，以發掘全球設計繆思為宗旨，成就未來設計新潮，經過重重評選，最終僅有具備頂尖美感與概念的作品，才有機會獲得特製的「謬思女神雕像獎盃」，因而吸引眾多設計者爭相角逐，期盼攀上成就新高峰，成為「設計界的謬思」！

東方美人茶揚名英國 豪取最高3星級大獎

36歲獨立製茶職人張家齊2支東方美人茶作品，飄香今年英國星級美食大賞Great Taste Awards，傳統蜜香外，帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。