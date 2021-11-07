艾兒芬妮側身露「屁股蛋」 GUCCI晚宴超火辣！

洛杉磯郡立美術館 (LACMA) 年度Art+Film Gala登場，剛好主要贊助者GUCCI不久前才在好萊塢大道發表最新的時裝秀，於是今年這場盛會也可以看作是相關活動延伸，與會嘉賓也和時裝秀的名單有很大程度的重疊。包括品牌代言人麥莉希拉、達珂塔強生、怪奇比莉、傑瑞德雷托等都穿著GUCCI服裝現身，各自以不同風格的造型炒熱話題。而像是傑克葛倫霍、瑪姬葛倫霍姊弟，以及派瑞絲希爾頓等人也都受邀與會。

首先，麥莉希拉身上穿的正是GUCCI Aria系列中的GUCCI X BALENCIAGA系列，這身服裝使用了BALENCIAGA經典的巴斯克腰線西裝套裝，再印上GUCCI典藏印花圖騰呈現兩品牌的鮮明特色，再搭配BALENCIAGA標誌性的貼腿靴和沙漏包，一身一致性的完整套裝打扮非常霸氣搶眼。

而達珂塔強生則是以深V剪裁的鑽飾裝飾上衣搭配香檳色緞面寬版高腰褲出席活動，密密麻麻的鑽飾打造而成的上衣鏤空細節超級火辣，選擇寬褲則注入一絲中性帥氣風。另外同樣以性感風亮相的，則是艾兒芬妮和怪奇比莉。她們都選擇黑色系的禮服，艾兒芬妮以飄逸幾何樣式的薄紗裝穿出復古神秘的「女巫」時尚感，而且從側面看整個臀部線條若隱若現，也是辣出新高度！怪奇比莉則是選擇雙G logo刺繡蕾絲裝搭配皮草展現奢華感。