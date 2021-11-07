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拍影片說故事 哈密影音祭百萬獎金

台灣醒報 / 記者鄧玉瑩╱台北報導
Hami Video舉辦「有故事的台灣」3-10分鐘影片拍攝比賽(林意玲攝)
Hami Video舉辦「有故事的台灣」3-10分鐘影片拍攝比賽(林意玲攝)

中華電信Hami Video開始新一波的宣傳攻勢，為增加粉絲和點閱率，斥資128萬元舉辦「有故事的台灣」3-10分鐘影片拍攝比賽，分8個月每月祭出16萬獎金，選出前10名得獎者。

據了解，參賽者不但要會拍影片，還要號召親友團來點讚，因為是以點閱率和星級數結果而非影片好壞來評選定勝負，首用題目是「私藏」。

要原創、有故事

中華電信董事長謝繼茂指出，為迎接自媒體影音創作時代來臨，這次比賽以台灣為核心，徵求原創性稿件，只要從旅遊、日常生活中拍出有故事的影片，都歡迎來投稿搶百萬大獎。為此，總經理郭水義還作出一首七言律詩：「哈密影視說台灣，手機平板可上傳，創意影片不嫌短，隨手拍錄拿百萬。」

活動從12月1日起正式開跑，一直到2022年7月止，每月將公布創作不同的主題，只要用手機或平板拍攝影片，長度從3分鐘到10分鐘不等，都可以來參賽。目前先公布前3個月主題，分別是「私藏」、「暖心」和「民俗技藝」。

號召親朋好友點播

中華電信表示，只要覺得影片與主題吻合，可以每月都參加。因評審標準是以影片點播率和星級評分各佔5成，參賽者要招攬親友團點閱，就能累積點數，星數最高者，可得冠軍獎金10萬元

這次徵稿比賽還特別邀請桃園市長鄭文燦和台南市長黃偉哲拍攝宣傳影片，片中歡迎參賽者到桃園、台南找景點、享用美食。

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有故事 桃園 台南

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