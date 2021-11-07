金門首間「必勝客」開幕了　在地網友：真的等了好久

自1986年登台至今的連鎖比薩「必勝客」，在登台35週年之際，首度跨出本島，於近期開設首間「金門門市」，讓位於金門的鄉親，也能有機會快速品嚐到必勝客比薩的滋味。

今年積極慶祝來台35週年的必勝客，乃是市場代表性的連鎖比薩之一，除了經典口味之外，近年更推出香菜皮蛋豬血糕比薩、冬蔭功蝦餅比薩、黃金榴槤白咖啡比薩等多種特殊口味，屢屢創造社會話題，甚至吸引國外網友討論。除此之外，必勝客近年也發展出「紙包筆管麵」等副食，增添民眾用餐變化性。

甫於10月29日開始營業的「必勝客金門金城店」，乃是必勝客登台後首度開設的離島門市，店址座落於金城鎮民生路上，鄰近金門縣政府、金城民防坑道等地，開幕後就引起當地居民的熱烈討論與行動支持。儘管首賣時，就因訂單爆量，導致部份網友拿到涼比薩而不滿，但是對於必勝客首度「摘金」，許多網友與當地民眾也給予正面評價，表示「這間店金門人真的等了好久」、「難得外島開了唯一一家」、「我沒吃過這家，不過來金門開連鎖店勇氣可嘉」