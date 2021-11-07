「金星合月」明天登場 日落後朝西南方低空可觀看

當從地球中心向外看，金星和月球的赤經經度相同時，稱為「金星合月」。天文館表示，11月8日13時21分金星合月，地心所見的金星位在月球以南約1.1度的地方。至於觀星技巧，館方建議11月8日、9日兩天，在日落後約2小時間朝西南方低空觀看，由於眉月不太明顯，先找到比較容易觀察的金星，然後參考示意圖的相對位置來尋找。

天文館表示，11月8日13時21分金星合月，地心所見的金星位在月球以南約1.1度的地方。不過此時金星和月球都受太陽強光影響不容易看見，在日本、中國東北、韓國部分區域則會發生月掩金星的現象，時間為12時21分至14時34分(UTC+8)，若使用望遠鏡觀看則能夠清楚見到月球將金星遮掩的景象，台灣則僅能夠看見月球與金星相近。

天文館表示，11月8日、9日兩天，在日落後約2小時間朝西南方低空觀看，可以見到金星和月齡4至5的眉月接近的景象，兩者相距約2度，相當於手臂打直後的兩食指幅寬；其中眉月不太明顯，先找到比較容易觀察的金星，然後參考示意圖的相對位置來尋找。

天文館表示，「金星合月」通常是一個農曆月之中，金星和月球比較接近的時候；又由於金星公轉軌道在地球軌道以內，因此在地球上觀察時，金星通常都在太陽附近，使得每當金星合月時，月亮也在太陽附近，但這次的金星合月日期發生於金星東大距後不久，比較容易觀察。

天文館提醒，若是錯過這次機會，今年的12月7日尚有一次也能夠見到相似的狀況，但仰角會偏低，之後就必須等到明年2月了。