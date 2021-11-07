快訊

空勤總隊飛行員合規定帶妻留宿 同事偷拍健保卡檢舉挨告

下週三前後最冷！鄭明典：這次天氣變化速度會很快

東方美人茶揚名英國 豪取最高3星級大獎

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
獨立製茶職人張家齊2支東方美人茶作品，獲得今年英國星級美食大賞3星級，讓世界看見台灣。圖／張家齊提供
獨立製茶職人張家齊2支東方美人茶作品，獲得今年英國星級美食大賞3星級，讓世界看見台灣。圖／張家齊提供

36歲獨立製茶職人張家齊2支東方美人茶作品，飄香今年英國星級美食大賞Great Taste Awards，傳統蜜香外，帶有香檳、玫瑰花等豐富層次表現，被評為東方美人茶典範，獲得最高3星級大獎，傳承苗栗縣頭份市3代茶葉世家的榮光。

Great Taste Awards創立於1995年英國，每年由超過500名評茶師、美食評論家等，歷時3到5個月評鑑星級，今年共有108國1萬4113件作品參加，其中，單一莊園茶類僅有3件作品獲得最高的3星大獎，張家齊東方美人包辦的其中2支。

3星大獎證書把張家齊作品譽為「東方美人茶的典範之作」，評論指出，時尚的葉子產生明亮、清澈的香氣，琥珀色的茶液聞到茶香，以香檳的香氣開始，玫瑰花的香氣和口感，在最後一口之後，有一種令人愉悅的香味在口中持續很久。

東方美人茶的命名有一傳說是百年前英國商人獻給維多利亞女王，由於風味獨具，茶葉在琥珀色茶湯中有如婀娜多姿的東方女子，因而稱為東方美人茶，張家齊2支東方美人茶作品在英國揚名，也傳為佳話，張家齊帶著國旗接受頒獎，讓世界看見台灣、看見苗栗。

張家齊的祖父張健業，日本人經常慕名跨海而來找好茶、製茶機器，父親張木榮則接受當時省府農林廳委託，開發小型製茶機器，也為台灣高山茶開出通路，張家齊耳濡目染，2歲開始喝茶，可以精準喝出茶的味道，但製茶太辛苦，內心一番掙扎，2013年決定承擔。

「我要做的就是要創新傳統發揚光大」！張家齊說，他經常夜以繼夜研究，也不知道歷經多少次失敗，數據化找到最適的發酵、烘焙曲線，2019年在Great Taste Awards拿到世界紅茶冠軍，今年挑戰單一莊園茶類，走出一條路。

獨立製茶職人張家齊2支東方美人茶作品，獲得今年英國星級美食大賞3星級，讓世界看見台灣。圖／張家齊提供
獨立製茶職人張家齊2支東方美人茶作品，獲得今年英國星級美食大賞3星級，讓世界看見台灣。圖／張家齊提供

英國 茶葉

延伸閱讀

港打第3針 首日逾2萬人預約 首現Delta+變種

史上最大戀屍癖案舉國震驚 醫院停屍間百女屍被性侵因拍片揭發

女王還沒走 卡蜜拉已忙著跟凱特搶未來英國王后寶座？

AZ混打BNT易產生5種副作用！ 英國研究：發生率高於打2劑AZ

相關新聞

「最好吃的早午餐」熄燈！N.Y. BAGELS CAFE營業到年底

成功掀起台灣早午餐風潮的美式餐廳N.Y. BAGELS CAFE，在台經營23年，驚傳年底前將關閉現僅存的兩家餐廳。記者...

2021紅點品牌與傳達設計大獎：評審精選最佳獲獎特輯

紅點品牌與傳達設計大獎旨在選拔每年最優秀的品牌與創意作品，今年度紅點品牌與傳達設計大獎：Brands & Communication Design的最佳獲獎者——Red Dot: Best of the Best經評審團與專家們在為期數天的決選後達到一致地共識與肯定。

2020 Sydney Design Awards Lilian優雅氣韻獲雙獎殊榮

雪梨設計大獎（Sydney Design Awards）是國際九大城市設計獎之一，由世界上最大的設計獎項連結網、全球性的設計推廣組織DRIVENxDESIGN促成，該組織旗下的設計獎，含括紐約、倫敦、巴黎、上海等地，協同涵蓋95000名成員、7500個以上的品牌，和2500家的工作室，致力於幫助加快經濟成果、對社會和環境有影響的應用設計項目，得到市場的獎勵認可。

東方美人茶揚名英國 豪取最高3星級大獎

36歲獨立製茶職人張家齊2支東方美人茶作品，飄香今年英國星級美食大賞Great Taste Awards，傳統蜜香外，帶...

酒紅 X 香檳金好奢華！PANERAI巧玩對比一秒給你好氣色

數位世代，更輕盈、更明亮，被視作先進的象徵。所有的工業設計都擺脫了顏色的框架，並往更方便攜帶的方向設計，從汽車、包款、時...

日月星三合一！康斯登超薄月相女表 優雅巧讀女人心

月亮的陰晴圓缺，每日變化皆不同。月亮同時也代表了隱性、節制，掌握月亮的秘密，就像是解讀了最難以猜測的人心。康斯登（Fre...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。