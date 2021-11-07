東方美人茶揚名英國 豪取最高3星級大獎

36歲獨立製茶職人張家齊2支東方美人茶作品，飄香今年英國星級美食大賞Great Taste Awards，傳統蜜香外，帶有香檳、玫瑰花等豐富層次表現，被評為東方美人茶典範，獲得最高3星級大獎，傳承苗栗縣頭份市3代茶葉世家的榮光。

Great Taste Awards創立於1995年英國，每年由超過500名評茶師、美食評論家等，歷時3到5個月評鑑星級，今年共有108國1萬4113件作品參加，其中，單一莊園茶類僅有3件作品獲得最高的3星大獎，張家齊東方美人包辦的其中2支。

3星大獎證書把張家齊作品譽為「東方美人茶的典範之作」，評論指出，時尚的葉子產生明亮、清澈的香氣，琥珀色的茶液聞到茶香，以香檳的香氣開始，玫瑰花的香氣和口感，在最後一口之後，有一種令人愉悅的香味在口中持續很久。

東方美人茶的命名有一傳說是百年前英國商人獻給維多利亞女王，由於風味獨具，茶葉在琥珀色茶湯中有如婀娜多姿的東方女子，因而稱為東方美人茶，張家齊2支東方美人茶作品在英國揚名，也傳為佳話，張家齊帶著國旗接受頒獎，讓世界看見台灣、看見苗栗。

張家齊的祖父張健業，日本人經常慕名跨海而來找好茶、製茶機器，父親張木榮則接受當時省府農林廳委託，開發小型製茶機器，也為台灣高山茶開出通路，張家齊耳濡目染，2歲開始喝茶，可以精準喝出茶的味道，但製茶太辛苦，內心一番掙扎，2013年決定承擔。