快訊

今到貨AZ效期到月底 藍委：沒疫苗荒為何收即期品？

為疫後商機做準備 台中美食名古屋舉辦品嘗會

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
為疫後商機做準備，交通部觀光局參山國家風景區管理處協助中部觀光圈業者前進日本名古屋，今起參加一連3天在名古屋榮町舉辦的「台灣・台中夜市2021」品嘗會。圖／參山國家風景區管理處提供
為疫後商機做準備，交通部觀光局參山國家風景區管理處協助中部觀光圈業者前進日本名古屋，今起參加一連3天在名古屋榮町舉辦的「台灣・台中夜市2021」品嘗會。圖／參山國家風景區管理處提供

為疫後商機做準備，交通部觀光局參山國家風景區管理處協助中部觀光圈業者前進日本名古屋，今起參加一連3天在名古屋榮町舉辦的「台灣・台中夜市2021」品嘗會，將「喔熊」聯名商品與台中在地特色小吃等台灣好滋味推薦給暫時不能來台的日本朋友，在日本也能鬥陣迺台灣夜市。

參山處表示，台灣美食對日本遊客深具吸引力，但疫情卻讓許多日本觀光客無法來台，這次的品嘗會由日本名古屋市觀光文化交流局、日台青年交流會、觀光局駐東京辦事處及旅日台商共同合作舉辦，參山處因此聯手台中市觀光旅遊局主動出擊，邀請業者參與這次的品嘗會。

現場可看到台中市在地的特色美食，例如阿聰師的大甲蜜芋頭罐、剛獲台灣米糧精品加工大獎的可可米珍珠、牛軋糖；棗道甜手作坊的頂級椰棗。大呷麵本家的烏龍茶粉麵條；烙印上喔熊組長可愛模樣的小林煎餅、元明商店太陽餅等。

另也販售台中知名滷味、雞排、小籠包、茶葉蛋、鹹豆漿、酸辣湯等道地夜市小吃，更集結與台灣觀光代言人「喔熊組長」聯名中彰地區7家觀光產業攜手打造的10款超萌伴手禮，以可愛外型與美味口感吸引日客購買，期望能成為疫後日本人來台的必買商品。

參山處人員說，隨著各國入境限制逐漸鬆綁，國際觀光旅遊勢必重新開放，為了搶佔先機，必須串起中央、地方與產業資源，透過特色整合行銷，優化中彰在地品牌對日本市場的吸引力，為疫後觀光復甦潮做好準備。

為疫後商機做準備，交通部觀光局參山國家風景區管理處協助中部觀光圈業者前進日本名古屋，今起參加一連3天在名古屋榮町舉辦的「台灣・台中夜市2021」品嘗會。圖／參山國家風景區管理處提供
為疫後商機做準備，交通部觀光局參山國家風景區管理處協助中部觀光圈業者前進日本名古屋，今起參加一連3天在名古屋榮町舉辦的「台灣・台中夜市2021」品嘗會。圖／參山國家風景區管理處提供
為疫後商機做準備，交通部觀光局參山國家風景區管理處協助中部觀光圈業者前進日本名古屋，今起參加一連3天在名古屋榮町舉辦的「台灣・台中夜市2021」品嘗會。圖／參山國家風景區管理處提供
為疫後商機做準備，交通部觀光局參山國家風景區管理處協助中部觀光圈業者前進日本名古屋，今起參加一連3天在名古屋榮町舉辦的「台灣・台中夜市2021」品嘗會。圖／參山國家風景區管理處提供

延伸閱讀

18歲以下每人發10萬日圓 日本執政聯盟將協商

日本太空人結束ISS任務 預計8日啟程返回地球

遊戲史上的今天／Sony恐怖經典《死魂曲》 嚇破膽的真實風日本怪談

憂日本突破性感染 專家籲12月起開打第3劑疫苗

相關新聞

「最好吃的早午餐」熄燈！N.Y. BAGELS CAFE營業到年底

成功掀起台灣早午餐風潮的美式餐廳N.Y. BAGELS CAFE，在台經營23年，驚傳年底前將關閉現僅存的兩家餐廳。記者...

酒紅 X 香檳金好奢華！PANERAI巧玩對比一秒給你好氣色

數位世代，更輕盈、更明亮，被視作先進的象徵。所有的工業設計都擺脫了顏色的框架，並往更方便攜帶的方向設計，從汽車、包款、時...

日月星三合一！康斯登超薄月相女表 優雅巧讀女人心

月亮的陰晴圓缺，每日變化皆不同。月亮同時也代表了隱性、節制，掌握月亮的秘密，就像是解讀了最難以猜測的人心。康斯登（Fre...

魔法加持！Le Creuset聯名哈利波特　鑄鐵鍋新造型好燒

想要下廚烹調，想要有魔法加持嗎？法國鍋具品牌Le Creuset，要帶給大家魔力了，宣布與哈利波特Harry Potte...

紀錄真實瞬間 格拉蘇蒂原創結盟Ryan Pyle成品牌大使

隨著手機的拍攝畫質已等同相機，加上社群軟體的助攻，影像傳播儼然成為現代人的日常生活。然而當影像過度氾濫的同時，也讓非炫耀...

最高省953元！hoyiiGO米其林雙品牌「任選3件1,111元」

和億生活集團旗下綜合電商平台hoyiiGO生活購，搭配雙11購物節、優惠即起開跑，活動檔期自即起至11月30日，米其林一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。