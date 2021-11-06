為疫後商機做準備 台中美食名古屋舉辦品嘗會

為疫後商機做準備，交通部觀光局參山國家風景區管理處協助中部觀光圈業者前進日本名古屋，今起參加一連3天在名古屋榮町舉辦的「台灣・台中夜市2021」品嘗會，將「喔熊」聯名商品與台中在地特色小吃等台灣好滋味推薦給暫時不能來台的日本朋友，在日本也能鬥陣迺台灣夜市。

參山處表示，台灣美食對日本遊客深具吸引力，但疫情卻讓許多日本觀光客無法來台，這次的品嘗會由日本名古屋市觀光文化交流局、日台青年交流會、觀光局駐東京辦事處及旅日台商共同合作舉辦，參山處因此聯手台中市觀光旅遊局主動出擊，邀請業者參與這次的品嘗會。

現場可看到台中市在地的特色美食，例如阿聰師的大甲蜜芋頭罐、剛獲台灣米糧精品加工大獎的可可米珍珠、牛軋糖；棗道甜手作坊的頂級椰棗。大呷麵本家的烏龍茶粉麵條；烙印上喔熊組長可愛模樣的小林煎餅、元明商店太陽餅等。

另也販售台中知名滷味、雞排、小籠包、茶葉蛋、鹹豆漿、酸辣湯等道地夜市小吃，更集結與台灣觀光代言人「喔熊組長」聯名中彰地區7家觀光產業攜手打造的10款超萌伴手禮，以可愛外型與美味口感吸引日客購買，期望能成為疫後日本人來台的必買商品。