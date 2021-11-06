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獲譽「最好吃早午餐」 N.Y. BAGELS年底熄燈

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「最好吃的早午餐」熄燈！N.Y. BAGELS CAFE營業到年底

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
N.Y. BAGELS CAFE創始於1998年，年底前兩店都將收攤。圖／摘自臉書粉絲頁
N.Y. BAGELS CAFE創始於1998年，年底前兩店都將收攤。圖／摘自臉書粉絲頁

成功掀起台灣早午餐風潮的美式餐廳N.Y. BAGELS CAFE，在台經營23年，驚傳年底前將關閉現僅存的兩家餐廳。記者去電證實，京站店只營業至12/26，仁愛店則接單至11/14，門市則低調表示，「一切還是以公司正式公告為主」。

據了解，關店的主要原因，是因高租金和原物料成本上漲。餐廳股東透露，是經審慎評估與思考所下的決定，但也不排除未來重新調整再出發。

N.Y.BAGELS CAFE投下震撼彈，但官網與粉絲頁則絲毫未見相關資訊，臉書粉絲頁還在力推冬季口味，包括蒜白醬混和蛋黃、濃稠香的「蛋汁麵」，以及因應天候變冷推出的「麵包盅巧達湯」。官網首頁還停留在徵才訊息。

N.Y. BAGELS CAFE美式餐廳在全盛時期，全台有6家分店，現僅剩仁愛店及京站店。而同公司、不同品牌的now&then早午餐店，也將在11/12熄燈。

不少人認為，「N.Y. BAGELS CAFE是台灣人對漢堡跟貝果的回憶。」創始於1998年，開設台灣首家半自助式貝果專賣店，採用進口紐約貝果，強調「以急速冷凍方式，將最新鮮的貝果送至台灣」，當時「享受與紐約同步的用餐時光」打動不少人，還被譽為「最好吃的早午餐」。

品牌也同時引進美式Brunch，並一度帶起24小時營業的風潮，其之所以能歷久不衰，在於慎選健康無毒食材，提供道地的美式餐點、用餐環境開放舒適，很有美式飲食風格。

京站 紐約 品牌

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