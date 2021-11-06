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獨立與集團化的另一可能？合眾集團入股百年靈

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
搭配回收再製環保材質尼龍表帶的Endurance Pro腕表，強打優於一般石英機芯的超級石英機芯。圖 / 百年靈提供
搭配回收再製環保材質尼龍表帶的Endurance Pro腕表，強打優於一般石英機芯的超級石英機芯。圖 / 百年靈提供

精品集團化經營的時代，Swatch Group、Richemont、LVMH、開雲集團等多個跨國集團已涵蓋了近80%以上的精品、瑞士鐘表品牌，目前在歐美產業僅少數品牌仍維持獨立經營。然而近日市場便傳出，總部設於瑞士的私募股權公司「合眾集團（Partner Group）」將收購百年靈（Breitling）股份，也為產業帶來震撼彈的業界新訊。

實情是百年靈原本確為獨立經營，但2017年時已被私募股權公司CVC Capital Partners以約8億歐元收購其80%股權。原本擅長運動風格表款、主打瑞士天文台認證機芯的百年靈，近年動作頻頻。去年疫情期間率先公開以線上方式、由總裁Georges Kern領軍介紹年度新品，今年更頻繁推出期間限定生產的「膠囊系列」，以及和戶外生活、衝浪、電影名人組成結盟，深入生活風格的不同分眾市場。

近日根據外電報導，瑞士私募股權公司Partner Group近日已完成收購百年靈的重要部份股權，該集團創始人Alfred Gantner也已加入百年靈的董事會。Alfred Gantner並對外表示，百年靈在總裁Georges Kern治理下近年有著顯著成長，而他也期待和Georges與CVC團隊的合作，為品牌實現下一階段的擴充與成長。

有別於被集團收購，而是由私募股權公司入股，在現今鐘表產業中的品牌轉型不算多見。百年靈原本就在北美、日本、歐洲等大陸型市場擁有不俗表現，加上過去也曾和勞力士集團旗下的帝舵（TUDOR）達成協議，兩者互用機芯，除降低研發成本、截長補短，兩者都具備研發能力，也等同另類的商業結盟。在大量集團化經營、一切數字導向的年代，品牌在獨立經營、加入集團化大傘下之間，是否還有其他可能？百年靈或許已為精品品牌示範了不同範例，後續值得留意。

百年靈今年八月時推出的Top Time經典汽車膠囊系列，向1960年代的經典跑車致敬，並採限時生產。圖 / 百年靈提供
百年靈今年八月時推出的Top Time經典汽車膠囊系列，向1960年代的經典跑車致敬，並採限時生產。圖 / 百年靈提供
今年三月時發表的Chronomat女表膠囊系列，從相當接近時裝品牌的情境拍攝，已可嗅出百年靈近年在品牌策略操作、形象建立的改變。圖 / 百年靈提供
今年三月時發表的Chronomat女表膠囊系列，從相當接近時裝品牌的情境拍攝，已可嗅出百年靈近年在品牌策略操作、形象建立的改變。圖 / 百年靈提供
Super Chronomat UTC腕表，兼具百年靈引以為傲的計時碼表功能。圖 / 百年靈提供
Super Chronomat UTC腕表，兼具百年靈引以為傲的計時碼表功能。圖 / 百年靈提供

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