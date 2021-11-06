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酒紅 X 香檳金好奢華！PANERAI巧玩對比一秒給你好氣色

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Piccolo Due PAM01248腕表，以酒紅色「撞」上玫瑰金指針、香檳金色面盤，帶來歡愉聯想。圖／PANERAI提供
Piccolo Due PAM01248腕表，以酒紅色「撞」上玫瑰金指針、香檳金色面盤，帶來歡愉聯想。圖／PANERAI提供

數位世代，更輕盈、更明亮，被視作先進的象徵。所有的工業設計都擺脫了顏色的框架，並往更方便攜帶的方向設計，從汽車、包款、時裝皆是如此。沛納海（PANERAI）近日推出Piccolo Due系列兩款新品，以玫瑰金為主軸並創造鮮明對比，讓手腕一秒帶來好氣色。

溫暖、略帶奢華聯想的玫瑰金，成為PAM01247與PAM01248兩款時計的視覺主軸，PAM01248選擇了亮面、酒紅色的短吻鱷皮表帶以及香檳金色的金屬面盤，當酒紅遇上玫瑰金、香檳金，像是透過香檳緩緩昇起的微小氣泡、注入配戴時的歡樂聯想，同時並具備品牌經典的護橋式表冠，自動上鍊機芯則具備時間、日期顯示與三日動力儲存。

另一款PAM01247則相對沈穩：深灰色的金屬面盤同樣經過太陽紋處理，並使用黑色、亮面的短吻鱷魚皮帶。三明治面盤下方的夜光塗料、日期數字都換上了白色，但更讓玫瑰金指針、小秒針的金，脫穎而出。機芯動力同樣由P.900自動上鍊機芯提供，並具備時間、小秒針與日期顯示。酒紅色熱情、黑色沈穩專業，對比上玫瑰金的指針卻同樣合拍，也讓玫瑰金一展輕奢聯想，高貴不俗氣。

PANERAI Piccolo Due PAM01247腕表，19萬2,000元。圖／PANERAI提供
PANERAI Piccolo Due PAM01247腕表，19萬2,000元。圖／PANERAI提供
獨特的護橋式表冠，將可保護表冠不易受外力衝擊。圖／PANERAI提供
獨特的護橋式表冠，將可保護表冠不易受外力衝擊。圖／PANERAI提供
只要看到Due，就知道是沛納海品牌以輕薄為特色的薄型設計。圖／PANERAI提供
只要看到Due，就知道是沛納海品牌以輕薄為特色的薄型設計。圖／PANERAI提供

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