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日月星三合一！康斯登超薄月相女表 優雅巧讀女人心

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
康斯登（Frederique Constant）推出新款Slimline Moonphase Manufature腕表，以超薄機芯搭配工整的設計語彙，展現脫俗優雅風範。圖／康斯登提供
康斯登（Frederique Constant）推出新款Slimline Moonphase Manufature腕表，以超薄機芯搭配工整的設計語彙，展現脫俗優雅風範。圖／康斯登提供

月亮的陰晴圓缺，每日變化皆不同。月亮同時也代表了隱性、節制，掌握月亮的秘密，就像是解讀了最難以猜測的人心。康斯登（Frederique Constant）推出新款Slimline Moonphase Manufature腕表，以超薄機芯搭配工整的設計語彙，展現脫俗優雅風範。

新款Slimline Moonphase Manufature腕表擁有一對美麗的「雙眸」：面盤上左右兩側對稱的圓盤，分別以指針顯示日期、以轉盤顯示月亮的盈虧變化。左右對比，更是日與月、太陽與月亮、明與暗的變化，寄哲思於無形。38.8毫米的面盤中，柳葉形指針、巴頓式指標以最簡約的方式帶來時鐘與分鐘資訊，同時表圈外側、八個小時時標綿細鑲嵌以鑽石，一如星芒點點、也賦予表款輕奢的閃耀氣息。

三款腕表中有兩款經玫瑰金PVD處理，一款則為銀色的精鋼款式，同時所有功能皆可透過單一表冠隨時調整、相當便利。表款並隨附一條鱷魚皮帶與一款橡膠表帶，可隨時自行拆卸、不須額外工具，因而在商務晚宴或日常休閒間，風格自由切換。精鋼款約15萬6,000元，玫瑰金PVD款則約16萬6,000元。

康斯登Slimline Moonphase Manufature腕表，精鋼款約15萬6,000元，玫瑰金PVD款則約16萬6,000元。圖／康斯登提供
康斯登Slimline Moonphase Manufature腕表，精鋼款約15萬6,000元，玫瑰金PVD款則約16萬6,000元。圖／康斯登提供
三款腕表中有兩款經玫瑰金PVD處理，一款則為銀色的精鋼款式，同時所有功能皆可透過單一表冠隨時調整、相當便利。圖／康斯登提供
三款腕表中有兩款經玫瑰金PVD處理，一款則為銀色的精鋼款式，同時所有功能皆可透過單一表冠隨時調整、相當便利。圖／康斯登提供
康斯登Slimline Moonphase Manufature腕表，自製自動上鍊機芯、38毫米、時間顯示。圖／康斯登提供
康斯登Slimline Moonphase Manufature腕表，自製自動上鍊機芯、38毫米、時間顯示。圖／康斯登提供

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