日月星三合一！康斯登超薄月相女表 優雅巧讀女人心

月亮的陰晴圓缺，每日變化皆不同。月亮同時也代表了隱性、節制，掌握月亮的秘密，就像是解讀了最難以猜測的人心。康斯登（Frederique Constant）推出新款Slimline Moonphase Manufature腕表，以超薄機芯搭配工整的設計語彙，展現脫俗優雅風範。

新款Slimline Moonphase Manufature腕表擁有一對美麗的「雙眸」：面盤上左右兩側對稱的圓盤，分別以指針顯示日期、以轉盤顯示月亮的盈虧變化。左右對比，更是日與月、太陽與月亮、明與暗的變化，寄哲思於無形。38.8毫米的面盤中，柳葉形指針、巴頓式指標以最簡約的方式帶來時鐘與分鐘資訊，同時表圈外側、八個小時時標綿細鑲嵌以鑽石，一如星芒點點、也賦予表款輕奢的閃耀氣息。