聽新聞
test
0:00 / 0:00
日月星三合一！康斯登超薄月相女表 優雅巧讀女人心
月亮的陰晴圓缺，每日變化皆不同。月亮同時也代表了隱性、節制，掌握月亮的秘密，就像是解讀了最難以猜測的人心。康斯登（Frederique Constant）推出新款Slimline Moonphase Manufature腕表，以超薄機芯搭配工整的設計語彙，展現脫俗優雅風範。
新款Slimline Moonphase Manufature腕表擁有一對美麗的「雙眸」：面盤上左右兩側對稱的圓盤，分別以指針顯示日期、以轉盤顯示月亮的盈虧變化。左右對比，更是日與月、太陽與月亮、明與暗的變化，寄哲思於無形。38.8毫米的面盤中，柳葉形指針、巴頓式指標以最簡約的方式帶來時鐘與分鐘資訊，同時表圈外側、八個小時時標綿細鑲嵌以鑽石，一如星芒點點、也賦予表款輕奢的閃耀氣息。
三款腕表中有兩款經玫瑰金PVD處理，一款則為銀色的精鋼款式，同時所有功能皆可透過單一表冠隨時調整、相當便利。表款並隨附一條鱷魚皮帶與一款橡膠表帶，可隨時自行拆卸、不須額外工具，因而在商務晚宴或日常休閒間，風格自由切換。精鋼款約15萬6,000元，玫瑰金PVD款則約16萬6,000元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言