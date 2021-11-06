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屏東潮州賽神蝦重量破紀錄！巨蝦一奪冠馬上就「紅」了

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
現場冠軍蝦競標由潮州鎮長周品全以1500元得標，並由主廚協助烹飪，供現場民眾享用。圖／潮州鎮公所提供
現場冠軍蝦競標由潮州鎮長周品全以1500元得標，並由主廚協助烹飪，供現場民眾享用。圖／潮州鎮公所提供

屏東潮州「賽神蝦」邁入第三年，原訂5月舉辦，因疫情延期至今天舉辦，活動於中山公園盛大展開；今年泰國蝦公蝦組以347公克奪冠，超過去年271公克紀錄，除頒發冠軍獎金，現場冠軍蝦競標由鎮長周品全以1500元得標，並由主廚協助烹飪，供現場民眾享用。

今年賽神蝦成績，公蝦組第一名347公克相較去年冠軍271公克，增加76公克；二、三名僅有4公克差距，分別為第二名237公克、第三名233公克；母蝦組第一名以125公克奪冠，未超過去年141公克，第二、三名分別為121公克、102公克。

奪冠的曾姓養殖業者說，養巨蝦至少要一年的時間，飼料還額外多投半年的飼料量，也難以估計飼養成本，當初只是知道有賽神蝦活動，單純飼養來參賽。

奪冠的泰國蝦現場直接烹飪，經過競標由鎮長周品全以1500元得標，並現場由主廚烹煮供民眾分食，一同品嘗冠軍蝦口感；除賽神蝦活動，現場也擺設特色小農市集、新住民多元文化市集，同時邀請樂團好聲音、川劇變臉、神奇摩術秀等供民眾參與。

鎮公所指出，屏東泰國蝦養殖戶約有4800多戶，潮州就占約4成，年產值破億；為推廣養殖水產，鎮公所自2019年開辦「賽神蝦」活動。周品全說，賽神蝦今年已邁入第三年，讓潮州泰國蝦養殖業知名度逐漸打開，也藉由活動讓更多人認識潮州。

屏東潮州今年賽神蝦成績，公蝦組第一名347公克相較去年冠軍271公克，增加76公克。圖／潮州鎮公所提供
屏東潮州今年賽神蝦成績，公蝦組第一名347公克相較去年冠軍271公克，增加76公克。圖／潮州鎮公所提供
屏東潮州今年賽神蝦成績，公蝦組第一名347公克奪冠，二、三名僅有4公克差距，分別為第二名237公克、第三名233公克。圖／潮州鎮公所提供
屏東潮州今年賽神蝦成績，公蝦組第一名347公克奪冠，二、三名僅有4公克差距，分別為第二名237公克、第三名233公克。圖／潮州鎮公所提供
屏東潮州今年賽神蝦成績，公蝦組第一名347公克奪冠，二、三名僅有4公克差距，分別為第二名237公克、第三名233公克。圖／潮州鎮公所提供
屏東潮州今年賽神蝦成績，公蝦組第一名347公克奪冠，二、三名僅有4公克差距，分別為第二名237公克、第三名233公克。圖／潮州鎮公所提供
現場冠軍蝦競標由潮州鎮長周品全以1500元得標，並由主廚協助烹飪，供現場民眾享用。圖／潮州鎮公所提供
現場冠軍蝦競標由潮州鎮長周品全以1500元得標，並由主廚協助烹飪，供現場民眾享用。圖／潮州鎮公所提供

泰國 屏東 疫情

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