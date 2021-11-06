快訊

遭爆僅出席1次會議…林靜儀辭VICP委員 陳時中曝批准原因

高雄鼓山一汽車旅館傳命案 男女全裸陳屍浴缸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

魔法加持！Le Creuset聯名哈利波特　鑄鐵鍋新造型好燒

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Le Creuset聯名哈利波特。圖／Le Creuset提供
Le Creuset聯名哈利波特。圖／Le Creuset提供

想要下廚烹調，想要有魔法加持嗎？法國鍋具品牌Le Creuset，要帶給大家魔力了，宣布與哈利波特Harry Potter，推出系列限定聯名商品，包括琺瑯鑄鐵鍋具、各式瓷器、鏟勺組和隔熱手套巾等，每一款商品都能看到哈利波特的元素，巧妙融入其中，讓人看了好生火。

Le Creuset從哈利波特的標誌性元素，小細節中就能推敲出有趣的廚房幫手，譬如哈利波特的標誌性疤痕為靈感來源，直接變成實心銅製閃電造型鍋蓋頭，被稱為是向當代巫師致敬。

其他如魁地奇鑄鐵圓鍋，鍋蓋上就是大家都想抓的金探子，並壓印三個魁地奇球門環浮雕；而佛地魔長方附蓋烤盤更是有趣，藏有兩個威力十足的圖騰，包括握把似佛地魔手持的鳳凰羽芯魔杖，內側藏印與浮雕的黑魔印記；霍格華茲學院點心盤4入組，剛好就以四大學院為分類，看喜歡哪一款顏色與學院；嘿美派鳥，以哈利波特的寵物雪鴞為模型，空心派鳥在烹飪時可從鳥嘴排出內餡蒸氣，防止餡料沸騰而溢出。

Le Creuset哈利波特 典藏琺瑯鑄鐵圓鍋26cm。圖／Le Creuset提供
Le Creuset哈利波特 典藏琺瑯鑄鐵圓鍋26cm。圖／Le Creuset提供
Le Creuset佛地魔長方附蓋烤盤。圖／Le Creuset提供
Le Creuset佛地魔長方附蓋烤盤。圖／Le Creuset提供
Le Creuset哈利波特 典藏琺瑯鑄鐵圓鍋26cm。圖／Le Creuset提供
Le Creuset哈利波特 典藏琺瑯鑄鐵圓鍋26cm。圖／Le Creuset提供
Le Creuset嘿美派鳥。圖／Le Creuset提供
Le Creuset嘿美派鳥。圖／Le Creuset提供

標誌 寵物 法國

延伸閱讀

Niantic旗下AR手遊《哈利波特：巫師聯盟》宣布明年1月終止營運

賈斯汀萬聖節扮哈利波特人物 舊愛布蘭妮卻陳屍在家！

《哈利波特》妙麗中文配音員長達10年是這女星！ 網驚：原來是妳

霍格華茲萬聖節派對，就在《哈利波特：魔法覺醒》盛大展開

相關新聞

屏東潮州賽神蝦重量破紀錄！巨蝦一奪冠馬上就「紅」了

屏東潮州「賽神蝦」邁入第三年，原訂5月舉辦，因疫情延期至今天舉辦，活動於中山公園盛大展開；今年泰國蝦公蝦組以347公克奪...

魔法加持！Le Creuset聯名哈利波特　鑄鐵鍋新造型好燒

想要下廚烹調，想要有魔法加持嗎？法國鍋具品牌Le Creuset，要帶給大家魔力了，宣布與哈利波特Harry Potte...

日月星三合一！康斯登超薄月相女表 優雅巧讀女人心

月亮的陰晴圓缺，每日變化皆不同。月亮同時也代表了隱性、節制，掌握月亮的秘密，就像是解讀了最難以猜測的人心。康斯登（Fre...

紀錄真實瞬間 格拉蘇蒂原創結盟Ryan Pyle成品牌大使

隨著手機的拍攝畫質已等同相機，加上社群軟體的助攻，影像傳播儼然成為現代人的日常生活。然而當影像過度氾濫的同時，也讓非炫耀...

最高省953元！hoyiiGO米其林雙品牌「任選3件1,111元」

和億生活集團旗下綜合電商平台hoyiiGO生活購，搭配雙11購物節、優惠即起開跑，活動檔期自即起至11月30日，米其林一...

上校雞塊、紙包筆管麵只要11元！肯德基X必勝客拚雙11

速食業雙強肯德基與必勝客看準雙11商機，雙品牌聯名推出速食業首創、以電子商品券「PK隨饗券」聯手開打的線上優惠戰，祭出最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。