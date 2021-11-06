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魔法加持！Le Creuset聯名哈利波特 鑄鐵鍋新造型好燒
想要下廚烹調，想要有魔法加持嗎？法國鍋具品牌Le Creuset，要帶給大家魔力了，宣布與哈利波特Harry Potter，推出系列限定聯名商品，包括琺瑯鑄鐵鍋具、各式瓷器、鏟勺組和隔熱手套巾等，每一款商品都能看到哈利波特的元素，巧妙融入其中，讓人看了好生火。
Le Creuset從哈利波特的標誌性元素，小細節中就能推敲出有趣的廚房幫手，譬如哈利波特的標誌性疤痕為靈感來源，直接變成實心銅製閃電造型鍋蓋頭，被稱為是向當代巫師致敬。
其他如魁地奇鑄鐵圓鍋，鍋蓋上就是大家都想抓的金探子，並壓印三個魁地奇球門環浮雕；而佛地魔長方附蓋烤盤更是有趣，藏有兩個威力十足的圖騰，包括握把似佛地魔手持的鳳凰羽芯魔杖，內側藏印與浮雕的黑魔印記；霍格華茲學院點心盤4入組，剛好就以四大學院為分類，看喜歡哪一款顏色與學院；嘿美派鳥，以哈利波特的寵物雪鴞為模型，空心派鳥在烹飪時可從鳥嘴排出內餡蒸氣，防止餡料沸騰而溢出。
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