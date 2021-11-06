魔法加持！Le Creuset聯名哈利波特　鑄鐵鍋新造型好燒

想要下廚烹調，想要有魔法加持嗎？法國鍋具品牌Le Creuset，要帶給大家魔力了，宣布與哈利波特Harry Potter，推出系列限定聯名商品，包括琺瑯鑄鐵鍋具、各式瓷器、鏟勺組和隔熱手套巾等，每一款商品都能看到哈利波特的元素，巧妙融入其中，讓人看了好生火。

Le Creuset從哈利波特的標誌性元素，小細節中就能推敲出有趣的廚房幫手，譬如哈利波特的標誌性疤痕為靈感來源，直接變成實心銅製閃電造型鍋蓋頭，被稱為是向當代巫師致敬。