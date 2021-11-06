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紀錄真實瞬間 格拉蘇蒂原創結盟Ryan Pyle成品牌大使

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
近日Ryan Pyle便受邀前往表廠，親自參觀體驗當代高級製表的精湛與複雜。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
近日Ryan Pyle便受邀前往表廠，親自參觀體驗當代高級製表的精湛與複雜。圖 / 格拉蘇蒂原創提供

隨著手機的拍攝畫質已等同相機，加上社群軟體的助攻，影像傳播儼然成為現代人的日常生活。然而當影像過度氾濫的同時，也讓非炫耀意義、真實紀錄的拍攝記錄行為，格外令人懷念。

來自德國的高級製表品牌格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）宣布與43歲的加拿大探險家、攝影師白銳勻（Ryan Pyle）合作，邀請後者成為品牌大使。Ryan Pyle本身兼具旅行家、攝影師、紀錄片導演的多重身份，並具有鮮明的獨特視野。他的作品曾登上《紐約時報》 、《華爾街日報》、《時代週刊》、《新聞週刊》 以及其他國際知名刊物。他更曾在2010年時完成一趟全長近18,000公里的摩托車旅程，因此留名「金氏世界紀錄（Guinness World Records）」。

由於和Glashütte Original展開合作，近日他並親自走訪了品牌位於德國格拉蘇蒂小鎮的製表廠，感受當代工藝的精湛複雜，並配戴上一款參議員世界時區（Senator Cosmopolite）腕表。表款可更顯示全世界35個不同時區，較傳統的24時區更為精確繁複，也回應了Ryan Pyle長年在全世界旅行、登山、攝影的需求；而當他離開表廠後，同時也親近了當地頗富盛名的「薩克森小瑞士國家公園（Nationalpark Sächsische Schweiz）」，並戴上另一款同時通過DIN 8306與ISO 6425的蘆葦綠Sea Q腕表，親近自然。

由於腕表和攝影都是精密製品，差別在於前者追求更精準地顯示時間、後者則在於更精確地記錄影像，兩者都朝向「真實」為目的邁進。除了Glashütte Original近期與Ryan Pyle結盟，沛納海（PANEAI）也有品牌大使金國威，是知名電影人、攝影師、攀山者兼登頂專家，而近日寶珀（Blancpain）更將在下周於台北101專賣店舉辦「五十噚攝影特展」，除了搜集近30幅水下攝影得獎作品，並從瑞士空運來自稀有的軍用骨董表款，時間將自11月9日（二）開始，讓人看見腕表與攝影，同樣追求真實與精確的無二理念。

格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）宣布，邀請43歲的加拿大探險家、攝影師白銳勻（Ryan Pyle）成為最新的品牌大使。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）宣布，邀請43歲的加拿大探險家、攝影師白銳勻（Ryan Pyle）成為最新的品牌大使。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
隨「五十噚攝影特展」登場，Blancpain也將推出一只鈦金屬版本的深潛器腕表，並使用品牌的1315自動上鍊機芯。圖 / Blancpain提供
隨「五十噚攝影特展」登場，Blancpain也將推出一只鈦金屬版本的深潛器腕表，並使用品牌的1315自動上鍊機芯。圖 / Blancpain提供
曾經在倫敦首展的「五十噚攝影特展」，將在全球第二站率先於下周登場Blancpain台北101專賣店。圖 / 翻攝自 ig @ blancpain1735
曾經在倫敦首展的「五十噚攝影特展」，將在全球第二站率先於下周登場Blancpain台北101專賣店。圖 / 翻攝自 ig @ blancpain1735
Ryan Pyle參觀表廠時配戴的參議員世界時區（Senator Cosmopolite）腕表，可精確顯示全世界35個不同時區。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
Ryan Pyle參觀表廠時配戴的參議員世界時區（Senator Cosmopolite）腕表，可精確顯示全世界35個不同時區。圖 / 格拉蘇蒂原創提供

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