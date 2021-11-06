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最高省953元！hoyiiGO米其林雙品牌「任選3件1,111元」
和億生活集團旗下綜合電商平台hoyiiGO生活購，搭配雙11購物節、優惠即起開跑，活動檔期自即起至11月30日，米其林一星「了凡油雞．燒臘．飯．麵」或「添好運」任選3項商品，優惠價1,111元於。全網站皆享免運優惠外，雙11檔期再加上振興五倍券優惠，業者預估，電商業績將可再成長15~20%。
每年超過百億商機的雙11光棍節檔期，和億生活集團旗下綜合電商平台hoyiiGO生活購今年首次參加，精選多項深受饕客喜愛的人氣商品，除了推出促銷組合優惠外，了凡招牌油雞688元，添好運「港式蘿蔔糕」兩條588元，「鮑汁燜鳳爪」2盒498元，以及「酥皮焗叉燒包」、「添好運流沙包」各一盒478元等多項超值優惠，再祭出任選3項商品結帳只需1,111元優惠，其中，以選購了凡招牌油雞688元、3樣價值2,064元，享商品結帳優惠1,111元，最高省953元。
「hoyiiGO生活購」雙11檔期外，另搭配全民振興五倍券9折優惠，會員滿2,000元輸入獨家優惠折扣碼即可再享88折優惠。新加入線上會員加碼贈100元購物金可立即折抵，消費金額還可享10%購物金回饋，以及消費即贈集團300元現金抵用券，在雙11節檔期，達到「加倍再加倍」擴大消費效益。
hoyiiGO生活購雙11優惠詳情可查：http://shop.hoyii.com.tw/。
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