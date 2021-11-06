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上校雞塊、紙包筆管麵只要11元！肯德基X必勝客拚雙11

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
肯德基與必勝客於雙11購物節期間，各推出11、111、1111超值優惠，上校雞塊、咔啦脆雞、比薩、紙包筆管麵等眾多明星商品，都在PK雙饗卡App獨家優惠販售。圖／肯德基提供
肯德基與必勝客於雙11購物節期間，各推出11、111、1111超值優惠，上校雞塊、咔啦脆雞、比薩、紙包筆管麵等眾多明星商品，都在PK雙饗卡App獨家優惠販售。圖／肯德基提供

速食業雙強肯德基必勝客看準雙11商機，雙品牌聯名推出速食業首創、以電子商品券「PK隨饗券」聯手開打的線上優惠戰，祭出最低不到1折只要11元，多項組合最高可省677元，搶先引爆雙11美食戰火。

肯德基與必勝客於雙11購物節期間，各推出11、111、1,111超值優惠，肯德基上校雞塊、咔啦脆雞、必勝客比薩、紙包筆管麵等眾多明星商品，都在PK雙饗卡App獨家優惠販售，11月9日至11月11日連續3天，於每日3個限定時段（10:00、15:00、20:00）準時線上開搶，挑戰史上最低價。

肯德基推出雙11限定套餐方案包含：11方案有20塊上校雞塊分享盒，111方案開心雞省雙享餐，1,111方案堡你黑皮1111狂歡餐（4套）。必勝客雙11限定套餐方案包含：11方案紙包筆管麵口味任選，111方案限定口味小比薩（1個），1,111方案巴斯克生日同樂套餐。

PK隨饗券雙11獨家優惠還特別推出加碼抽PK點數5倍送，將於活動期間每日抽出5張訂單(20元以上)，中獎訂單所獲得的PK點數立刻放大5倍加贈。PK雙饗卡跨界推出的紅利集點，每消費20元即可獲得1點，累積2點即可折現1元，折抵金額無上限，任何消費都可以輕鬆集點。

雙11 必勝客 肯德基

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