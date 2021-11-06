家住2樓請出列！到「貳樓」用餐 送開胃菜或甜點

妳家住2樓嗎？「貳樓」餐飲歡慶14周年，邀請跟貳樓一樣同住2樓的消費者，於11/8至11/30在門市消費點餐前、出示居住「2樓」的地址證明，每桌即可享「開胃餐點」或「美式甜點」二選一；若居住在「22樓」，每桌送「開胃餐點」及「美式甜點」各一份。活動期間內不限兌換次數。

在大樓林立的市區，1樓多數是店面，2樓則多半是住宅，也是一個家的開始，台灣早午餐連鎖餐廳貳樓餐飲集團，希望給予消費者像回到家的溫馨氛圍，因此取名為「貳樓」，也是貳樓的品牌宗旨。

貳樓看準健身風氣盛行，創新研發具有道地台味的「鹽水雞沙拉」，選用台灣招牌夜市小吃鹽水雞，加上美式佐料及甜菜入味，將在地台味與美式吃法碰撞出全新火花，平均每個月賣出上千份，成為開胃菜中最熱銷的品項之一，此外，還有「嫩煎胡麻雞沙拉」、「香烤魚排蜜桃油醋沙拉」與「經典凱撒沙拉」，都是清爽健康的開胃菜餐點品項，很適合早午餐享用。

開胃菜中最熱選的，則是秘製辛香蒜仁碎「舊金山蒜香薯條」，還有上班族最愛的「水牛城辣雞翅」；聚餐必點的披薩系列以「經典口味那不勒斯番茄海鮮披薩」、「山賊醬燒洋蔥雞肉披薩」最受歡迎。

美式甜點雙冠王「強的」與「全美起司蛋糕」，兩款推出後每日銷破百份。另有香草冰淇淋與麻糬擦出新火花的「香蕉巧克力鬆餅」，小朋友最喜歡的「老學校蘋果派」以及「海鹽太妃糖冰淇淋派」。