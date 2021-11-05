施柏宇為喬治傑生獻上第一次 為女粉絲戴項鍊緊張爆汗

台北東區百貨龍頭SOGO忠孝店今年迎來開幕將近40年來的嶄新風貌，首度於一樓增設精品專區，丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）睽違多年再次進駐忠孝SOGO百貨，秉持北歐丹麥的純淨美學打造宛如珠寶盒般的時尚輕奢場域，以嶄新風貌和更為年輕化的商品與年輕世代接軌。戲劇男神施柏宇特地出席，演繹簡約時尚的中性珠寶。

施柏宇表示自己很喜歡今天簡約的穿搭，尤其是FUSION系列「拼圖」的概念可以創造出自己風格的珠寶，記者會上施柏宇為現場的女性粉絲配戴項鍊、手環、戒指等珠寶，他表示以前送項鍊等給女朋友過但從未幫忙配戴過，「非常緊張！」尤其戴項鍊特要繞到後面靠很近、感覺很親密，他笑說他的領悟就是「要快狠準！」而送禮很有心得的他表示會將對方的喜好記載心中，盡量送對方喜歡的；若對方送的話則希望收到戒指或手環。

台灣喬治傑生董事總經理張正勳表示，這家全新風格的專賣店共有4大特色，首先映入眼簾的穿透與明亮感，呼應北歐對光線的追求與重視。接著走進店內錯落的方型陳列櫃打造宛若珠寶盒般的展示空間，希望能成為「每個人一生當中必須要擁有的珠寶盒」，並非保險箱，讓每天打開珠寶盒就能擁有好心情。品牌也特地以猶如北歐星空的湛藍色空間展示事業和晚配戴的貴氣珠寶，與明亮感的日間珠寶區隔，點出喬治傑生的珠寶一天24小時都可以陪伴在身邊的概念。而考量數位化數位趨勢，這也將會是全台首個線上線下整合體驗店，未來品牌的跨界合作系列也將在此搶先展售。