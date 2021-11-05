33歲林柏宏童顏肌像25歲 公開保養訣竅「穩定＋保濕」
已經33歲的男神林柏宏，卻有著彷彿25歲的童顏肌膚，讓人好奇他到底如何保養呢？林柏宏今天現身台中，擔任保養品牌理膚寶水大使快閃店開幕，現場擠滿粉絲，以「火神的眼淚」再創高峰的林柏宏，也為理膚寶水成為新一代的保養品男神。林柏宏表示，自己是從身邊的人、工作人員而開始學習保養，也因此感嘆到，保養除了保濕，清潔也非常的重要。
談到肌膚保養，林柏宏說最擔心肌膚的問題就是長痘痘，因為在拍戲時需要上妝，在清潔部分也會特別注重，平時也會使用理膚寶水的「安心小藍瓶」保濕，這樣一來，對於平時就是敏感肌本身的林柏宏，用起來安心，也讓肌膚可以達到穩定，林柏宏更笑說，「希望可以擁有嬰兒般的肌膚。」
理膚寶水於台中大遠百前廣場推出的「理膚寶水品牌快閃店」，活動內容可以讓大家更了解自己的肌膚，並提供免費檢測小站，還有互動式的產品螢幕互動，對應自己肌膚給所需的保養，結合法國生產線專業工廠元素，將其改裝成「理膚寶水安心實驗工廠」。
理膚寶水快閃店中，將有多位專業藥師提供現場產品與肌膚問題諮詢，凡於11月5～8日前來參與，有機會免費獲得「線上預約禮」、「早鳥排隊禮」及「打卡拍照禮」等多項優惠回饋，完成肌膚檢測還能獲得為肌膚量身訂製的免費試用保養組。
活動現場分為五大體驗服務區，包括肌膚藍圖訂製區、肌膚藍圖研究室等，以媲美診所高階一對一專業肌膚檢測儀，安排專業美容師駐點協助消費者檢測與提供肌膚衛教諮詢，無論是肌膚敏感、油痘粉刺、老化細紋、乾裂及暗沉曬斑等肌膚問題，均可獲得深入剖析，並得到對症保養的方法。
因應雙11檔期，理膚寶水也與蝦皮購物合作，將熱銷二大明星精華「理膚寶水多容安舒緩保濕修護精華」及「理膚寶水極效三重酸煥膚精華」換上全新時尚法式禮盒包裝，除了在台中快閃店現場可直接購買，在理膚寶水蝦皮官方旗艦店亦可買到同樣超值組合，同時針對不同敏感肌膚保養需求再推出多達七大款優惠組合禮，超多好康回饋禮在11月1日起到11月11日雙11檔期限量限時開賣。
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