全家便利商店搶攻雙11！咖啡、鮮食每組下殺111元起

電商年度盛事雙11邁入倒數，全家便利商店集結旗下App「隨時買」中的隨買跨店取、隨買預約取，以及電商「全家行動購」、LINE社群電商「全+1」，更加入線下實體門市推出最狂雙11優惠，包括冷凍食品、甜點零食、飲料、杯裝咖啡、日用品等商品，總計將推出超過萬件品項。即日起至11月30日會員於任一渠道購買，就有機會抽中iPhone 13 128GB，單筆消費滿額1,111元還能加碼抽任天堂動森主機健身環歡樂組、飛利浦氣炸鍋、Let's Café經典拿鐵50杯等多項好禮。

全家便利商店App「隨買預約取」即日起至11月16日每天早上10點限量推出多款生鮮蔬菜、冷凍肉品買一送一優惠，玉美嚴選生鮮蔬菜、天和鮮物冷凍海鮮、金豐盛冷凍肉品應有盡有，可於指定日期、門市預約領取，活動期間於「隨買預約取」完成首購及取貨就送「泡麵人生－五花肉片或里肌肉片（豚）1包」，限量5萬名。

App「隨買跨店取」即日起至11月16日每天都有不同優惠商品，品項破200項、最低下殺55折起，多入組合下殺111元起，11月7日主打商品為Let’s Café單品拿鐵與單品美式咖啡2杯111元、22杯1111元；其他飲品推薦「FamilyMart Collection蔬果拿鐵系列」、「FamilyMart Collection蜂蜜水系列」、「義美全豆豆奶系列」、「紅茶花伝皇家」、「可口樂纖維+」等多元商品多入組合111元起；鮮食部分則主打人氣款系列商品，包含熱湯麵、三角飯糰、大口飯糰、健康志向餐盒、媽媽煮藝等熱門商品推出69折起的優惠組合。

即日起至11月16日全家便利商店全台超過3,900間門市嚴選近百項商品，推出同品牌、同價位加11元多一件優惠，商品種類包含茶飲、咖啡、豆漿、零食、泡麵、日用品等。

「全家行動購」即日起至11月16日首度推出超過百項指定美妝保養品、化妝品、香水等，指定美妝單筆消費滿11,111元現折1,111元，雅詩蘭黛小棕瓶買50ml送50.5ml、售價3,950元，另外還有HERMES愛馬仕經典護唇膏、雅詩蘭黛粉持久粉底液等。LINE社群電商平台「全+1」因應天冷吃鍋需求，每周二精選火鍋商品推限時閃購，最低下殺5折起，結帳選擇全家便利商店店取還可使用紙本振興券支付。