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溫貞菱「小國師」星座專家 著迷星星與Dior幸運珠寶

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
（由左至右）夏朧與溫貞菱出席DIOR Lucky Charms幸運星期間限定店開幕。記者／吳致碩攝影
（由左至右）夏朧與溫貞菱出席DIOR Lucky Charms幸運星期間限定店開幕。記者／吳致碩攝影

每個人都會有需要仰望星空、尋照方向的時候。對於DIOR品牌的創始人Christian Dior迪奧先生，玫瑰羅盤（Rose des Vents，法文意指指南針）就是為他指引人生方向的幸運符。DIOR自即日起至11月29日止於台北101購物中心一樓開設以Lucky Charms幸運星為主題的期間限定店，在猶如小宇宙的店面空間中，展出Rose des Vents羅盤玫瑰、Oui、Mimirose等與幸運符碼有關的主題珠寶，讓讓參訪者漫遊星際、尋找自己的命定幸運星。對星座小有研究、在朋友之間號稱「小國師」的溫貞菱、以及今年入圍金鐘獎的中法混血演員夏朧（Camille）都特地出席開幕記者會，分享自己的探索之旅。

溫貞菱對於自己手上的羅盤玫瑰手鍊戒讚不絕口，「是接下來最想收藏的DIOR！」她透露自己每天身上都會配戴藍色或綠色的物件，「我也非常喜歡星星這個符號，因為我第一部戲中角色叫小星星，所以我身上無時不刻也都會帶一個星星的戒指作為提醒。」對於星盤頗有研究還常為朋友看盤的她笑說，「我覺得自己也滿適合和迪奧先生成為朋友。」

限定店上幾個不同系列的珠寶中，夏朧表示自己最喜歡具有詩意的羅盤玫瑰，尤其喜歡自己今天身上配戴的長項鍊，因為有羅盤符號讓她聯想到海洋、冒險，「因為我的祖先是大溪地華僑，戴跟海洋的珠寶我都很喜歡。」因為羅盤是用來尋找方向的工具，所以羅盤玫瑰送給自己象徵為自己提點人生方向，送給戀人有到天涯海角也都會找到命定另一半的浪漫寓意，溫貞菱開玩笑說，「這也很適合送給仇人。」

羅盤玫瑰為珠寶創意總監Victoire de Castellane以迪奧先生生平為靈感的創作。Rose des Vents法文有出海遠颺的意涵，此八芒星圖騰也出現在迪奧先生童年故居，設計遙應迪奧先生篤信命運與著迷於占星的信仰，配戴在身上如同永隨於側的幸運星。限定店中還有以Victoire de Castellane手寫字為設計元素的Oui系列、以及適合混搭堆疊的微型珠寶Mimirose等，價位帶約在2萬元起。

Oui Je t'aime黃K金鑲鑽雙指戒，65,500元。圖／DIOR提供
Oui Je t'aime黃K金鑲鑽雙指戒，65,500元。圖／DIOR提供
Rose des Vents Rose Celeste黃K金手鍊，33萬5,000元。圖／DIOR提供
Rose des Vents Rose Celeste黃K金手鍊，33萬5,000元。圖／DIOR提供
DIOR於台北101購物中心一樓開設以Lucky Charms幸運星為主題的期間限定店。圖／DIOR提供
DIOR於台北101購物中心一樓開設以Lucky Charms幸運星為主題的期間限定店。圖／DIOR提供
溫貞菱出席DIOR Lucky Charms幸運星期間限定店開幕。記者／吳致碩攝影
溫貞菱出席DIOR Lucky Charms幸運星期間限定店開幕。記者／吳致碩攝影
夏朧出席DIOR Lucky Charms幸運星期間限定店開幕。記者／吳致碩攝影
夏朧出席DIOR Lucky Charms幸運星期間限定店開幕。記者／吳致碩攝影
Mimirose玫瑰金紅寶石耳環，51,000元。圖／DIOR提供
Mimirose玫瑰金紅寶石耳環，51,000元。圖／DIOR提供
（由左至右）夏朧與溫貞菱出席DIOR Lucky Charms幸運星期間限定店開幕。記者／吳致碩攝影
（由左至右）夏朧與溫貞菱出席DIOR Lucky Charms幸運星期間限定店開幕。記者／吳致碩攝影
Rose des Vents羅盤玫瑰青金石黃K金手鍊戒，34萬元。圖／DIOR提供
Rose des Vents羅盤玫瑰青金石黃K金手鍊戒，34萬元。圖／DIOR提供
Rose des Vents羅盤玫瑰流蘇型吊飾黃金項鍊，270萬元。圖／DIOR提供
Rose des Vents羅盤玫瑰流蘇型吊飾黃金項鍊，270萬元。圖／DIOR提供
Rose des Vents羅盤玫瑰黃K金珍珠母貝鑽石長項鍊，74萬元。圖／DIOR提供
Rose des Vents羅盤玫瑰黃K金珍珠母貝鑽石長項鍊，74萬元。圖／DIOR提供
Rose Celeste月亮黃K金戒指，12萬3,000元。圖／DIOR提供
Rose Celeste月亮黃K金戒指，12萬3,000元。圖／DIOR提供
DIOR於台北101購物中心一樓開設以Lucky Charms幸運星為主題的期間限定店。圖／DIOR提供
DIOR於台北101購物中心一樓開設以Lucky Charms幸運星為主題的期間限定店。圖／DIOR提供
DIOR於台北101購物中心一樓開設以Lucky Charms幸運星為主題的期間限定店。圖／DIOR提供
DIOR於台北101購物中心一樓開設以Lucky Charms幸運星為主題的期間限定店。圖／DIOR提供
Mimirose黃K金祖母綠微型戒指，27,500元。圖／DIOR提供
Mimirose黃K金祖母綠微型戒指，27,500元。圖／DIOR提供
Mimirose黃K金鑽石項鍊，73,700元。圖／DIOR提供
Mimirose黃K金鑽石項鍊，73,700元。圖／DIOR提供
DIOR於台北101購物中心一樓開設以Lucky Charms幸運星為主題的期間限定店。圖／DIOR提供
DIOR於台北101購物中心一樓開設以Lucky Charms幸運星為主題的期間限定店。圖／DIOR提供
Oui玫瑰金鑽石戒指，35,700元。圖／DIOR提供
Oui玫瑰金鑽石戒指，35,700元。圖／DIOR提供
Rose des Vents Rose Celeste黃K金耳墜，23萬元。圖／DIOR提供
Rose des Vents Rose Celeste黃K金耳墜，23萬元。圖／DIOR提供
Oui Toi Moi黃K金鑲鑽戒指，65,500元。圖／DIOR提供
Oui Toi Moi黃K金鑲鑽戒指，65,500元。圖／DIOR提供
La mini D de Dior 19毫米超迷你表款，18萬4,000元。圖／DIOR提供
La mini D de Dior 19毫米超迷你表款，18萬4,000元。圖／DIOR提供

珠寶 Dior 溫貞菱

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