溫貞菱「小國師」星座專家 著迷星星與Dior幸運珠寶

每個人都會有需要仰望星空、尋照方向的時候。對於DIOR品牌的創始人Christian Dior迪奧先生，玫瑰羅盤（Rose des Vents，法文意指指南針）就是為他指引人生方向的幸運符。DIOR自即日起至11月29日止於台北101購物中心一樓開設以Lucky Charms幸運星為主題的期間限定店，在猶如小宇宙的店面空間中，展出Rose des Vents羅盤玫瑰、Oui、Mimirose等與幸運符碼有關的主題珠寶，讓讓參訪者漫遊星際、尋找自己的命定幸運星。對星座小有研究、在朋友之間號稱「小國師」的溫貞菱、以及今年入圍金鐘獎的中法混血演員夏朧（Camille）都特地出席開幕記者會，分享自己的探索之旅。

溫貞菱對於自己手上的羅盤玫瑰手鍊戒讚不絕口，「是接下來最想收藏的DIOR！」她透露自己每天身上都會配戴藍色或綠色的物件，「我也非常喜歡星星這個符號，因為我第一部戲中角色叫小星星，所以我身上無時不刻也都會帶一個星星的戒指作為提醒。」對於星盤頗有研究還常為朋友看盤的她笑說，「我覺得自己也滿適合和迪奧先生成為朋友。」

限定店上幾個不同系列的珠寶中，夏朧表示自己最喜歡具有詩意的羅盤玫瑰，尤其喜歡自己今天身上配戴的長項鍊，因為有羅盤符號讓她聯想到海洋、冒險，「因為我的祖先是大溪地華僑，戴跟海洋的珠寶我都很喜歡。」因為羅盤是用來尋找方向的工具，所以羅盤玫瑰送給自己象徵為自己提點人生方向，送給戀人有到天涯海角也都會找到命定另一半的浪漫寓意，溫貞菱開玩笑說，「這也很適合送給仇人。」