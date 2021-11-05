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將月亮「上手」！Arnold & Son Magna Luna腕表太逼真

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
ARNOLD & SON近日推出Luna Magna系列鉑金腕表，以鉑金特有的灰銀色調，捕捉月亮對比的雅緻質地。圖 / 亞諾表提供
ARNOLD & SON近日推出Luna Magna系列鉑金腕表，以鉑金特有的灰銀色調，捕捉月亮對比的雅緻質地。圖 / 亞諾表提供

明亮與陰暗不必是對立，就像光明也可以和陰影共存，一如月亮的盈虧兩面。瑞士亞諾表（ARNOLD & SON）的Luna Magna系列腕表是從2021年推出，今年並入圍了GPHG日內瓦鐘表大賞的天文曆象（Calendar and Astronomy）類別。品牌近日再推出Luna Magna系列的鉑金腕表，以鉑金特有的灰銀色調，捕捉月亮對比的雅緻質地。

事實上，所謂的明暗對比有其專有名稱，「明暗對照法（Chiaroscuro）」源於義大利語的「明」（chiaro）與「暗」（scuro），在美術作品如繪畫、雕刻中，透過高強度的對比，除了塑造出3D立體視覺，也帶有情感、情境的暗示。Luna Magna系列鉑金腕表最為特出之處，莫過於碩大的3D立體球型月相顯示，是由藍色砂金石與灰色大理石分別顯示著月亮的明、亮兩面，並經過取芯、切片、軸心穿孔、打磨、拋光、組裝等多道工序製作。其中打磨工序將近三小時，需要耐心與巧勁，而已成形的球體月相表面還要經過拋光，才能將月球表面凹凸有致的紋理擬真還原。

最終與品牌自製的A&S 1021手上鍊機芯組裝完成，機芯的不同元件經過放射狀日內瓦波紋，手工拋光和倒角打磨、珍珠紋修飾、圓形緞面紋處理等多重工序。同時透明的藍寶石水晶底蓋還有指針式的月相顯示。飽滿、碩大、逼近完美，像是真正在手上「戴」上了一枚迷你月球，而且精準可達每122年才需要校正一日的誤差。全球限量28只，價格約173萬元。

已成形的球體月相表面，還依賴人手操作，才能將月球的細膩巧妙還原。圖 / 亞諾表提供
已成形的球體月相表面，還依賴人手操作，才能將月球的細膩巧妙還原。圖 / 亞諾表提供
由砂金石、灰色大理石組成的碩大3D立體月相，栩栩如生。圖 / 亞諾表提供
由砂金石、灰色大理石組成的碩大3D立體月相，栩栩如生。圖 / 亞諾表提供
ARNOLD & SON Luna Magna鉑金腕表，44毫米、手上鍊機芯、立體天文月相顯示、砂金石與珍珠母貝面盤，全球28只，約173萬元。圖 / 亞諾表提供
ARNOLD & SON Luna Magna鉑金腕表，44毫米、手上鍊機芯、立體天文月相顯示、砂金石與珍珠母貝面盤，全球28只，約173萬元。圖 / 亞諾表提供
高難度的球型月相打磨成型，打造一枚近180度的完美半源，需時近三個小時。圖 / 亞諾表提供
高難度的球型月相打磨成型，打造一枚近180度的完美半源，需時近三個小時。圖 / 亞諾表提供

腕表 品牌 日內瓦

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