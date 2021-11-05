foodpanda上鮮肉天菜！雙11推「外送天菜年曆」加價購
雙11不只是電商年度盛事，還有著「光棍節」的名號，foodpanda創意出新招，全台海選12名擁有高顏值、養眼腹肌的「外送天菜」，限量推出「2022 foodpanda外送天菜年曆」，不管是溫柔暖男、酷帥潮男、肌肉猛男還是陽光型男，各個魅力無極限，還有電力破表的撩妹語錄，11月11日起在熊貓超市下單，點選「外送天菜年曆」，即可以11元的銅版價加購一本「 2022 foodpanda外送天菜年曆」，數量有限售完為止。今天（11月5日）foodpanda邀請4位優質外送天菜快閃西門町街頭，現場更即興大秀斜槓才藝。
外送服務需求日益提升，疫情期間每日穿梭大街小巷的外送夥伴更成為解決民生問題的重要幫手， foodpanda創意歡慶雙11光棍節，募集全台各地「外送天菜」，趣味展現外送夥伴的多元樣貌，帶領消費者更進一步認識外送夥伴隱藏在安全帽下的爆棚魅力。此次「外送天菜」徵選報名僅開放短短2 周，就收到近千名全台各地外送夥伴熱烈報名，最終選出12位潮酷帥的外送天菜拍攝獨家限量「外送天菜年曆」。
「2022 foodpanda外送天菜年曆」蒐羅來自全台各地穿梭巷弄的外送超人，每個月份都有一位專屬養眼天菜搭配令人怦然心動的撩妹語錄，11月11日起在熊貓超市下單、不限訂單金額即可以11元加購「2022 foodpanda外送天菜年曆」，每筆訂單限購一組年曆。此外，foodpanda更祭出加碼快閃優惠，雙11當天於熊貓超市下單，並輸入「快閃11」即享超殺66折優惠，最高可折抵200元。
「foodpanda 2022外送天菜年曆」海選12位外送天菜，除了身為foodpanda外送夥伴，其中更不乏具有斜槓多元身分的外送夥伴，今天foodpanda邀請其中4位外送天菜快閃西門町街頭，像是前電視台新聞記者、現兼職外送夥伴的江有讚，除了現場示範播報新聞，還掀起上衣大露巧克力腹肌，引起陣陣尖叫；陽光暖男孫德維擔任foodpanda外送夥伴快兩年，帥氣笑容讓他收過不少店家、消費者送的暖心紙條或飲料；身為舞台劇臨演的周柏愷將經典情歌改編成外送版本，現場深情演唱「一輩子暖暖的好，外送到你的嘴角」；曾是空服員、目前身兼外送夥伴與健身教練的詹駿宏，是「foodpanda 2022外送天菜年曆」的封面人物，不僅秀出結實的二頭肌，還邀請現場女性坐在身上做伏地挺身，展露精實體力。
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