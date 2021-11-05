foodpanda上鮮肉天菜！雙11推「外送天菜年曆」加價購

雙11不只是電商年度盛事，還有著「光棍節」的名號，foodpanda創意出新招，全台海選12名擁有高顏值、養眼腹肌的「外送天菜」，限量推出「2022 foodpanda外送天菜年曆」，不管是溫柔暖男、酷帥潮男、肌肉猛男還是陽光型男，各個魅力無極限，還有電力破表的撩妹語錄，11月11日起在熊貓超市下單，點選「外送天菜年曆」，即可以11元的銅版價加購一本「 2022 foodpanda外送天菜年曆」，數量有限售完為止。今天（11月5日）foodpanda邀請4位優質外送天菜快閃西門町街頭，現場更即興大秀斜槓才藝。

外送服務需求日益提升，疫情期間每日穿梭大街小巷的外送夥伴更成為解決民生問題的重要幫手， foodpanda創意歡慶雙11光棍節，募集全台各地「外送天菜」，趣味展現外送夥伴的多元樣貌，帶領消費者更進一步認識外送夥伴隱藏在安全帽下的爆棚魅力。此次「外送天菜」徵選報名僅開放短短2 周，就收到近千名全台各地外送夥伴熱烈報名，最終選出12位潮酷帥的外送天菜拍攝獨家限量「外送天菜年曆」。

「2022 foodpanda外送天菜年曆」蒐羅來自全台各地穿梭巷弄的外送超人，每個月份都有一位專屬養眼天菜搭配令人怦然心動的撩妹語錄，11月11日起在熊貓超市下單、不限訂單金額即可以11元加購「2022 foodpanda外送天菜年曆」，每筆訂單限購一組年曆。此外，foodpanda更祭出加碼快閃優惠，雙11當天於熊貓超市下單，並輸入「快閃11」即享超殺66折優惠，最高可折抵200元。