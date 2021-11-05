聽新聞
test
0:00 / 0:00
BTS「TinyTAN祝福語巧克力」7-11限量預購時間快筆記
紅遍全球的BTS防彈少年團，先前參照7位成員外表及神韻打造「TinyTAN」動漫人物，周邊商品實用又具收藏價值，在阿米（ARMY）圈中人氣十足，其中一款粉絲敲碗許久的「TinyTAN祝福語巧克力（TinyTAN MESSAGE CHOCOLATE）」，先前在日、韓、香港等地掀起搶購熱潮，可愛吸睛的包裝讓人少女心噴發，11月8日上午11點起將在7-ELEVEN開放限量預購，可到門市臨櫃預購或是於各門市「i划算」群組預訂。
「TinyTAN祝福語巧克力」分為4款顏色包裝，分別代表不同概念，包含經典的「防彈紫」、希望與溫暖的「Magic Door」（粉色）、勇氣與鼓勵的「MIC Drop」（紅色）、傳遞關懷和療癒感的「TinyTAN」（白色），每盒附送7張隨機祝福語貼紙、共有8片巧克力均為獨立包裝，當中7片印上防彈少年團成員的Q萌角色，以及團員們傳遞的祝福字句（隨機7句，合計共49款），1片則印有「TinyTAN」標誌，每盒售價699元。
7-ELEVEN除了販售單盒樣式之外，更為包色收藏的鐵粉們準備可整套購入的4盒組，為「i划算」群組限定，限量1,700組、每套售價2,500元，每組還額外加贈7張隨機祝福語貼紙（隨機贈送，恕不接受指定或挑款）。11月8日上午11點起可於7-ELEVEN門市持EDM預購、或於各門市「i划算」群組向店長預定，商品皆為限量販售、售完為止，預計12月17日起可於原店取貨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言