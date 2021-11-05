BTS「TinyTAN祝福語巧克力」7-11限量預購時間快筆記

紅遍全球的BTS防彈少年團，先前參照7位成員外表及神韻打造「TinyTAN」動漫人物，周邊商品實用又具收藏價值，在阿米（ARMY）圈中人氣十足，其中一款粉絲敲碗許久的「TinyTAN祝福語巧克力（TinyTAN MESSAGE CHOCOLATE）」，先前在日、韓、香港等地掀起搶購熱潮，可愛吸睛的包裝讓人少女心噴發，11月8日上午11點起將在7-ELEVEN開放限量預購，可到門市臨櫃預購或是於各門市「i划算」群組預訂。

「TinyTAN祝福語巧克力」分為4款顏色包裝，分別代表不同概念，包含經典的「防彈紫」、希望與溫暖的「Magic Door」（粉色）、勇氣與鼓勵的「MIC Drop」（紅色）、傳遞關懷和療癒感的「TinyTAN」（白色），每盒附送7張隨機祝福語貼紙、共有8片巧克力均為獨立包裝，當中7片印上防彈少年團成員的Q萌角色，以及團員們傳遞的祝福字句（隨機7句，合計共49款），1片則印有「TinyTAN」標誌，每盒售價699元。