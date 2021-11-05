2021日內瓦鐘表大賞 寶格麗喜奪金指針最大獎

每個領域都有指標性的年度盛會，以表彰該產業的年度傑作。一如美國電影圈的奧斯卡金像獎，每年11月公布的GPHG日內瓦鐘表大賞，則堪稱高級鐘表領域的年度回顧與展望。2021年的得獎名單甫於今日凌晨公布，包含寶格麗（BVLGARI）、伯爵（PIAGET）、梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）、真力時（Zenith）、愛彼（Audemars Piguet）、帝舵（TUDOR）等多個主流品牌都是年度贏家，獨立製表品牌如MB&F、De Bethune、Christiaan Van Der Klaauw則也在上榜清單之列，展現大會海納百川的包容性。

其中年度最大獎：「金指針獎（Aiguille d’Or Grand）」由寶格麗的Octo Finissimo Perpetual Calendar腕表奪得，具備萬年曆功能的鈦金屬表殼僅5.80毫米，BVL 305機芯厚度也僅有2.75毫米，奪得年度最大獎，實至名歸。伯爵（PIAGET）、路易威登（Louis Vuitton）則是年度「雙料王」。伯爵分別以Altiplano Ultimate Automatic腕表、Limelight Gala Precious Rainbow腕表，拿下「最佳非凡機械腕表（Mechanical Exception Watch）」和「最佳女表（Ladies’ Watch）」；路易威登則同時得到「無畏（Audacity ）」、「最佳潛水表（Diver’s Watch）」兩項獎項肯定，讓人耳目一新。

值得一提的是：GPHG常勝軍、獨立製表品牌MB&F，也以LMX、LM Split Escapement Eddy Jaquet限量版腕表雙雙得獎，而另一位GPGH「老面孔」的獨立製表De Bethune最早2011年已拿下金指針獎、今年也以DB Kind of Two Tourbillon腕表獲得「最佳陀飛輪（Tourbillon Watch）」，亦可視作GPHG大會對小眾、前衛的鼓勵，並為產業注入創意新活水。一提到「高級」鐘表，好像總高不可攀？還好，今年我們有了「小指針（Petite Aiguille）」得主、帝舵（Tudor） 的Black Bay Ceramic腕表。