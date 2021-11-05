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像走進華麗的法式珠寶盒！全新梵克雅寶微風信義旗艦店

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
梵克雅寶高級珠寶系列Cerisier précieux項鍊，白K金、玫瑰金、黃K金鑲嵌玉髓、粉紅色珊瑚、白色及粉色鑽石。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶高級珠寶系列Cerisier précieux項鍊，白K金、玫瑰金、黃K金鑲嵌玉髓、粉紅色珊瑚、白色及粉色鑽石。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）深耕台灣，全台首間旗艦店，將於2021年11月15日於微風信義盛大開幕，是品牌在台灣的第4家精品店。這也是全球唯一以「Tea Salon」創新概念設計的店面，承襲品牌裝飾藝術風格的珠寶設計概念，空間色調以沈穩內斂的黑色與暖霧金呈現鮮明對比，並以品牌擅長的花草大自然元素，串起整體的空間氛圍，猶如踏進一間瑰麗的珠寶盒中。

走進這間洋溢法式寓所情調的旗艦店，珠寶亮點包括一系列經典的梵克雅寶Heritage典藏系列。品牌積極搜集1920 至 1990年代中所創作的作品，重新鑑定整理並附上典藏系列的證明書，再向大眾公開並出售。系列作品除了驗證了品牌風格雋永不朽，也足見20世紀裝飾藝術的發展歷程，別具意義；例如1920至1930年代的作品深受裝飾藝術運動啟發，此次登台的Art Déco style手鐲以黑色縞瑪瑙及白色鑽石對比，就是深具代表性的作品。1950年的Cane au chapeau胸針，則是戰後花卉及動物作品流行之際的代表；60年代起日常珠寶興起，搭配度的提升則是鑑賞重點。

店上也展出多款精選高級珠寶作品，例如以春天盛開的粉嫩櫻花為主角的Cerisier précieux項鍊和胸針，將粉紅色珊瑚雕琢為輕盈動人的立體花瓣，並以對比色調的藍寶石勾勒陰影和花蕊，展現品牌對大自然層次與色彩的深刻洞察力。蝴蝶作品更透過色彩與鏤空的光影營造靈動飛舞的通透感。猶如珠寶盒的店面設計和花草圖騰的手工壁紙，更完美襯托品牌受大自然啟發的珠寶創作。

梵克雅寶Heritage典藏系列Art Deco style手鐲，1922年，鉑金與白K金鑲嵌縞瑪瑙、鑽石。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Heritage典藏系列Art Deco style手鐲，1922年，鉑金與白K金鑲嵌縞瑪瑙、鑽石。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶微風信義旗艦店將於2021年11月15日盛大開幕。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶微風信義旗艦店將於2021年11月15日盛大開幕。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶高級珠寶系列Cerisier précieux胸針，白K金與玫瑰金鑲嵌藍寶石、珊瑚、鑽石。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶高級珠寶系列Cerisier précieux胸針，白K金與玫瑰金鑲嵌藍寶石、珊瑚、鑽石。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶微風信義旗艦店將於2021年11月15日盛大開幕。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶微風信義旗艦店將於2021年11月15日盛大開幕。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Heritage典藏系列戒指，約1960年，鉑金傳統隱密式鑲嵌紅寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Heritage典藏系列戒指，約1960年，鉑金傳統隱密式鑲嵌紅寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Heritage典藏系列Cane au chapeau胸針，1950年，黃K金、玫瑰金、鉑金、白K金、鑲嵌一顆6.80克拉的枕形切割俄羅斯祖母綠、紅寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Heritage典藏系列Cane au chapeau胸針，1950年，黃K金、玫瑰金、鉑金、白K金、鑲嵌一顆6.80克拉的枕形切割俄羅斯祖母綠、紅寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供

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