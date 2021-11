CINDY CHAO牡丹胸針 英國V&A博物館永久典藏

珠寶藝術家趙心綺所創立的同名品牌CINDY CHAO The Art Jewel,2018 Black Label Masterpiece大師系列No.XVIII紅寶石牡丹胸針,為英國國立維多利亞與艾伯特博物館(Victoria & Albert Museum,簡稱V&A)納為永久館藏,自今年五月起正式陳列於館內William and Judith Bollinger珠寶長廊公開展出 – 這個深受歡迎的展間內,還陳列了艾伯特親王於1840年與維多利亞女王大婚之際,親自為女王設計的藍寶石鑽石冠冕。

●逆境中淬煉出蝴蝶展翅高飛●

趙心綺回憶這一切的開端,在2007、08年間,當時她一度以為自己在各方面的條件下無法再堅持自己的品牌理念了,「我決定要做一件作品沒有任何商業考量,一件真正屬於我Cindy相信的藝術作品!」抱持的「人生最後一件作品」的想法,首件年度蝴蝶創作 「紅寶石側飛蝴蝶胸針」於焉誕生,360度全無死角鑲滿了寶石,展開的雙翼曲線充滿生命力量。擁有建築家的思維和雕塑雙手,趙心綺更於次年延伸鑽石原石的特性延伸出第二隻蝴蝶「皇家蝴蝶胸針」的翅膀,透過別出心裁的雙面設計,再次突破自己。

「我好希望我是這一隻蝴蝶!」趙心綺回憶當時的心境,「人生不一定要活得很長久,但可活得非常燦爛。」她以珠寶將生命最燦爛的一瞬化為永恆,12年後「紅寶石側飛蝴蝶胸針」獲得與法國羅浮宮齊名的巴黎裝飾藝術博物館(Musée des Arts Décoratifs)納館館藏,與許多法國百年珠寶世家作品一起展出。而事實上,早在2010年,美國史密森尼國家自然歷史博物館(Smithsonian National Museum of Natural History)便慧眼獨具地率先典藏了2009年的 「皇家蝴蝶胸針」,是該館自1846年創立至今175年來,首次收藏由當代華人珠寶藝術家創作的藝術珠寶。

●牡丹胸針絕美瞬間綻放永恆●

如今,紅寶石牡丹胸針由英國V&A典藏,可以說是在英美法三國首都的指標性博物館都一致肯定CINDY CHAO的藝術珠寶地位。這枚紅寶石牡丹胸針,一開始是藏家將母親家傳的紅寶石項鍊上原有的105顆橢圓形紅寶石,託付給趙心綺訂製珠寶。在漫長的創作過程中,趙心綺嘗試了不下20種設計,與歐洲工匠來回溝通反復修正、調整、甚至重做,過程將近10年;藏家在這期間還經歷生死交關的大病與奇蹟康復,生命、友誼、與母親的愛最終燦然綻放,紅寶石牡丹胸針於2018年於倫敦巨匠臻藏藝術博覽會(Masterpiece London)上終於亮相。

總共鑲嵌約228 克拉紅寶石的牡丹胸針,豐潤飽滿的牡丹花形,由7片花瓣簇擁而成,紫紅色鈦金屬更加彰顯了寶石的緋紅。趙心綺運用已經失傳的古老蠟雕技術創造出柔潤起伏的花瓣線條,並透過獨特的寶石鑲嵌方式與工法,塑造出如真實花瓣般的絲絨感;微微顫動的鮮黃花蕊以日本漆藝彩繪工藝注入生命力,鮮豔的對比色彩,釋放出令人屏息的力與美,栩栩如真。